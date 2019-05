Kladrubský: Postup do ligy řadím na úroveň titulů. Těším se na nejlepší

Je mu 33 let a ve fotbale toho zažil hodně. S českobudějovickým Dynamem postoupil do první ligy před 13 lety. V pražské Spartě i ve slovenském Slovanu Bratislava si vyzkoušel oslavy ligového titulu, ale má za sebou i období, kdy se mu nedařilo. Nastupoval v nižších soutěžích v Itálii, prožil trudné angažmá v Řecku a nějaký čas nehrál fotbal vůbec.

Teď je zase ve formě. Jako pravý obránce a kapitán celku dovedl Jiří Kladrubský českobudějovické fotbalisty do první ligy a splnil cíl, který si dal už před několika lety. „Tenhle postup řadím někam k titulům. Nevím přesně, kdy nám pohár za vítězství ve druhé lize budou předávat, ale už bych si ho rád oficiálně zvednul nad hlavu,“ popisoval po postupové jistotě odchovanec klubu ze Střeleckého ostrova.

Pohár pravděpodobně dostanete oficiálně až v utkání proti Varnsdorfu, ale rozhodující krok jste udělali proti Chrudimi. Nebyl jednoduchý. Museli jste otáčet z 0:1.

To je právě ono. To si každý myslí, že přijede Chrudim a vy je v klidu smáznete. Jenže Chrudim hraje o záchranu, takže hraje jako o život. My dostali gól z tečované střely hned v začátku a najednou jsou tady pochybnosti. Už se to vkrádá do hlavy. Takové to: My to nezvládneme a pak je Jihlava. Už to máte v palici. Bylo to celé jen o naší hlavě. První poločas jsme ale v kabině hodili za hlavu a pak jsme si řekli, že to zvládneme, a zvládli. Klobouk dolů před naším týmem.

Trvalo to hodinu. Pořád jste věřil?

Věřil jsem. Nejenom já. Kdyby ne, tak to neotočíme. A já jsem přesvědčený, že před rokem nebo před dvěma bychom to otočit nedokázali.

Během jara jste měli poměrně velký náskok. Jaké bylo čekání na jistotu postupu?

Strašný.

V čem?

Člověk ví, že to má pořád ve své moci, a čeká, kdy někdo ztratí. Pořád jsme spekulovali, i když si každý říká, že ne. Nejde si říct, že ostatní nebudete sledovat. Sledujete každého a je skvělé, že jsme si to dokázali uhrát sami a s předstihem třech zápasů.

Často jste soupeře sledovali i společně se spoluhráči. Třeba duel Chrudim - Jihlava, ne?

Koukali jsme na to celej tým společně, když hráli v Chrudimi a když prohráli, tak jsme tady řvali jako blázni. A teď zaplaťpánbůh... Já osobně cítím strašnou úlevu.

Co dál ve zbytku sezony. Jak k tomu přistoupíte? Čekají vás ještě tři kola...

Já si beru dovolenou.

Vážně?

Ne, to si dělám legraci, ale čekáme přírůstek do rodiny, takže z toho pohledu je to pro mě strašná úleva. Za dva nebo tři týdny máme termín a už to bylo na hlavu. Už jsem doma řešil, jestli žena neporodí, když šla do schodů, a prostě jsem to chtěl mít za sebou.

Osobně jste měl skvělou sezonu. Nahrál jste na řadu gólů, sám jste jich spoustu dal. Byla nejpovedenější za poslední roky?

Dařilo se mi, ale pro mě je na prvním místě tým. Jestli já přihrávám, nebo dávám góly, to je úplně jedno. Hlavně že cíl, co jsme si před sezonou dali, jsme splnili.

A jako kapitán jste cítil větší zodpovědnost?

Jo. Už jsem to cítil. Dělal jsem kapitána i dvě sezony dozadu, ale pořád jsem říkal, že to není možný, že to tam nedotáhneme. Už jsem přemýšlel, že tu pásku někomu předám. Na druhou stranu jsem si říkal, že vzdát to, je to nejjednodušší. Teď jsme za to vzali a povedlo se.

Máte velkou radost, že si zase zahrajete ligu?

Mám. Je to jeden z mých osobních cílů, co jsem si v poslední době dal. Těším se na to, že si zahraju ligu za Budějovice zase proti těm nejlepším v Česku. Uvidíme, jak nám to půjde.

V sezoně jste měli sérii dvanácti výher v řadě. Zažil jste někdy něco takového?

Zažil jsem toho hodně. Hodně kluků v kabině. Tohle řadím nejvýš. Ve velkých mančaftech jsme byli ve skupinách. Tady jsme táhli za jeden provaz všichni a to se odrazilo v tom, že teď budeme hrát první ligu.

Viděl jste v sezoně nějaký klíčový moment pro postup, kdy jste začali věřit? Mě napadá třeba otočení zápasu s Brnem...

My tomu věřili od začátku jara, co jsme vyhráli první dva těžké zápasy venku. Říkali jsme si, že máme sílu soupeře porážet. Bylo to i vidět. Hráli jsme dobře. Pak najednou přišlo doma Brno. V poločase jsme prohrávali 0:2 a zase tu bylo to, co už jsem říkal. V minulých letech bychom to neotočili. Teď byla síla to otočit na 3:2 a tam byl ten zlom v tom, že jsme si došli za postupem do první ligy.

Už před zápasem v Hradci jste říkal, že byste rád sundal vousy. Odkdy je necháváte růst?

Přestali jsme se holit před začátkem jarní části. A pokud by si je někdo oholil, tak by musel zaplatit pokutu pět tisíc do týmové kasy.

Platil někdo?

Jeden to nevydržel. Neoholil se úplně, ale i tak to měl za pět tisíc.