Jihlavský recept je jasný: rychle dopředu a dát více gólů

Je to trochu paradox. V úvodním jarním utkání proti Znojmu na domácím hřišti předvedli nepřesvědčivý výkon, přesto nakonec se štěstím vyhráli 2:1.

O týden později v Táboře byla hra jihlavských fotbalistů o poznání lepší. Ale... Favorit z Vysočiny na půdě sestupem ohroženého celku nečekaně ztratil dva body za remízu 1:1.

„Myslím si, že to štvalo všechny hodně,“ připustil jihlavský obránce Petr Breda. „Třetí Hradec Králové taky nevyhrál, takže jsme se mohli trošku odtrhnout od dalších týmů. Takhle nám naopak vedoucí České Budějovice utekly.“

Aktuální pohled na tabulku Fortuna: Národní ligy už není pro Jihlavu tak příznivý, jak byl před týdnem.

Vedoucí České Budějovice mají 41 bodů.

Druhá Jihlava 37.

Třetí Hradec Králové 34.

„My se ale musíme dívat především sami na sebe,“ říká Breda. „Jsou za námi teprve první dva zápasy. Věřím, že se to zlepší a že budeme vyhrávat.“

Zda tomu tak opravdu bude, se fanoušci Vysočiny mohou přesvědčit v sobotu, kdy do Jihlavy přijede Sokolov (výkop utkání v 15.00).

Také ten se na začátku odvetné části sezony potýká se slabší formou. Po dvou zápasech má 0 bodů a skóre 2:5.

„Je to skoro stejné jako na podzim, kdy jsme první tři utkání ne- odehráli špatně, ale s hrozným výsledkem,“ říká exjihlavský Milan Mišůn. „Teď doufám, že se to v dalším zápase v Jihlavě změní,“ věří obránce Sokolova. „V Jihlavě nemáme co ztratit,“ burcuje spoluhráče kapitán Baníku Petr Glaser.

Vysočina má před duelem jasno. „Musíme se mít na pozoru. Čeká nás silný a fotbalový soupeř,“ varuje asistent trenéra Josef Mucha. „V prvním zápase dlouho vzdoroval na půdě silného Hradce Králové a vypracoval si i brankové šance. Poslední duel s Varnsdorfem byl silně ovlivněn faktem, že hrál skoro celý duel o deseti. Přesto v závěru utkání sahal po remíze.“

Bojovnost tak hostům rozhodně nechybí. „Je před námi těžký zápas proti týmu s koncentrovanou a velmi dobře organizovanou obranou, kterou budeme muset trpělivě dobývat,“ očekává Mucha. „My ale doufáme, že forma našeho týmu půjde nahoru. Moc bychom si přáli, abychom v domácím prostředí byli schopní předvádět dobrý fotbal,“ vzkazuje jihlavský kouč.

„V Táborsku jsme odehráli docela dobré utkání, které jsme paradoxně nezvládli výsledkově,“ tvrdí Breda. „Ale je od čeho se odrazit. Věřím, že to zvládneme.“

Recept na soupeře je podle Bredy poměrně jasný: „Rychlá hra dopředu a hlavně kvalitní zakončení a dávání gólů.“

Poté připouští, že svou práci musí odvést i defenziva. „Myslím, že v obou předchozích zápasech jsme dostali zbytečné góly ze střední vzdálenosti, střelou za vápnem. To je škoda,“ krčí rameny. „Místo abychom vedli 2:0, 3:0, dostaneme gól na 1:1. Pak se týmy proti nám chytnou a věří si o trošku víc,“ všímá si.