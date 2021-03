V útoku, nebo v obraně? Jihlavského Vedrala hlavně těší, že hraje

Třiadvacetiletý jihlavský hráč drtivou většinu své dosavadní kariéry strávil v obraně. Přesto během podzimu, když trenér Aleš Křeček přišel o zraněného útočníka Stanislava Klobásu, dostal příležitost v ofenzivě. A vedl si dobře: vstřelil tři branky.

Přesto se 195 centimetrů vysoký hráč pro jarní část Fortuna:Národní ligy znovu vrátil do obrany.

I když... Tak jednoduché to přeci jen nebylo.

„De facto většinu zimní přípravy jsem odehrál na stoperu. Jenže pak se na delší dobu zranil Justin Wilson, takže jsem se na dva zápasy, s Chrudimí a Duklou, zase přeškolil na útočníka,“ vysvětluje s úsměvem Vedral. „Ale s tím nemám problém. I trenérovi jsem říkal, že bych byl klidně pro, abych na útočníkovi mohl nastupovat pořád. Že mě to baví.“

S totální změnou úkolů na hřišti nemá mladý hráč podle svých slov problém. „Stoperem, nebo obráncem celkově jsem celoživotně. Tam není potřeba nic přenastavovat,“ tvrdí hráč, který je schopen vedle středu obrany nastoupit také na obou krajích.

„Do útoku je to sice náročnější, tým na vás spoléhá, že udržíte balon, sklepnete ho, vypracujete nějakou šanci, nebo sami dáte gól,“ uvědomuje si. „Ale pro mě je nejdůležitější, že hraju. Ať to bude útočník, stoper, pravý, nebo levý obránce, je mi jedno. Hlavní je, že můžu nastoupit.“

Ideální scénář? V útoku, s Klobásou po boku

Jedno přání přesto ve skrytu duše má. Rád by si vyzkoušel hru na dva útočníky bok po boku s jihlavským kanonýrem Stanislavem Klobásou. „Určitě by mi to vyhovovalo,“ zasní se. „Už na podzim jsem říkal, že bych si s ním rád zahrál. Mohl by mi předat nějaké rady. A zajímala by mě kooperace s ním,“ na dálku radí trenéru Křečkovi.

Do Hradce pro tři body

Pokud se však nestane nic nečekaného, v nejbližším utkání znovu zamíří do obrany. V Hradci Králové, kde Jihlavu dnes od 14.30 čeká odložené utkání 14. kola, se tak bude primárně soustředit na to, aby gólům zabraňoval.

„Hradec vnímám stejně jako každého jiného soupeře ve druhé lize. Samozřejmě, možná je favoritem na postup. Ale my tam jedeme s tím, že chceme Hradec porazit a získat tři body. Zvlášť teď, po dvou ne zrovna úspěšných utkáních,“ zmiňuje Vedral domácí remízu 1:1 s Vyšehradem a porážku 1:2 s Ústím nad Labem.

„Bohužel, v obou zápasech jsme byli lepším týmem. S Vyšehradem jsme dostali vyrovnávací gól z jediné střely soupeře na branku, navíc z penalty v 90. minutě,“ připomíná smolný remízový duel s posledním celkem soutěže. „S Ústím jsme dostali dvě laciné branky, ale jinak jsme je tady do vážnějších situací nepouštěli,“ je přesvědčen.

„V obou utkáních jsme si vytvořili více šancí, ale nemůžeme se prosadit vepředu, abychom dali více branek a utkání zvládli do plného bodového zisku,“ lituje fotbalový univerzál.