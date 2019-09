Výborný test, soudí hradecký trenér Frťala po pohárové porážce

Ve středu odehráli pohárový zápas s prvoligovým soupeřem, v sobotu je čeká v druhé lize s týmem, který se do té první chce v této sezoně posunout. „Jsme rádi, že jsme zápas v Ostravě mohli absolvovat. Byli jsme Baníku důstojným soupeřem a i co se týče atmosféry a prostředí to byla vynikající příprava právě na Brno, kde fotbal táhne. Byl to pro nás výborný test na favorita druhé ligy,“ uvedl trenér fotbalistů Hradce Králové Zdenko Frťala k pohárové porážce 0:2, která předcházela zítřejší druholigové bitvě v Brně proti tamější Zbrojovce.

