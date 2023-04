Bojujeme i za Lukáše, shodují se fotbalisté Hlučína po úmrtí spoluhráče

Odchovanec ostravského Baníku Lukáš Lehnert koncem února nečekaně zemřel, necelé tři týdny před 25. narozeninami mu selhalo srdce.

Hlučínské odchod kamaráda a spoluhráče pochopitelně silně zasáhl. Tak, že úvodní dvě kola jarní části soutěže museli odložit.

„Hodně nás to všechny poznamenalo, celý klub, celý tým. Pro mnoho kluků to je vůbec první setkání se smrtí,“ uvedl hlučínský trenér Filip Smékal. „Jen tak se nedokážete vyrovnat s tím, že vás opustí někdo, s kým jste třeba tři roky v kabině. Jste s ním kolikrát i častěji než s rodinou, protože čas, který kluci fotbalu věnují, je velký, přestože to je na výkonnostní úrovni. Musíme ale jít dále.“

Mužstvo Hlučína v dosavadních třech mistrovských duelech tohoto roku získalo sedm bodů, když porazilo Uničov a Blansko 2:0 a remizovalo v Uherském Brodě 1:1.

Lukáš Lehnert v dresu Baníku Ostrava.

„Pořád tady ten Lukášův odchod je a tak rychle se toho nezbavíme,“ upozornil kouč. „Kluci pořád nastupují do zápasů s tričky, na nichž je Leny vyobrazený. A přesto, že to není daný cíl, snažíme se dělat maximum, abychom se na konci sezony radovali z prvenství ve třetí lize. Bojujeme i za Lukáše.“

Hlučínští se 45 body zaostávají na druhém místě za vedoucí Kroměříží o sedm bodů, ale mají o dva zápasy méně.

Už ve středu od 16.30 dohrávají utkání 19. kola ve Frýdku-Místku. K odloženému střetnutí 18. kola nastoupí 19. dubna (18.00) v Hranicích.

„Během dvaceti osmi dnů hrajeme sedm zápasů i s těmi vloženými středami. Bude to velmi náročné,“ podotkl Filip Smékal s tím, že Frýdek-Místek je pro ně nepříjemný soupeř, byť je až desátý. „Dlouhodobě ho ale nedokážeme porazit. Hned na to nás čeká Baník.“ Na Bazalech se s rezervou Baníku utkají tuto neděli od 10.15.

„Jestli ale chceme uspět a rvát se do posledních kol o postup, musíme ta utkání zvládat,“ zdůraznil trenér Smékal, který je přesvědčený, že vstup do jara mohl být ještě vydařenější nebýt toho, že v Uherském Brodě ztratili výhru v 89. minutě. „Kvůli všem okolnostem jsem si však myslel, že to z naší strany bude horší. Každopádně výsledkově je to lepší než herně, ale minulý duel (doma s Blanskem) se už blížil našemu standardu.“

Hlučín pokračuje v sezoně v téměř nezměněné sestavě. „Zájem byl o obránce Radima Plesníka a útočníka Dominika Smékala, ale zůstali,“ řekl trenér.

Hlučínský Lukáš Lehnert (vpředu) odkopává míč před plzeňským Fortunem Basseyem.

Odešli jen záložník Oliver Putyera, jenž v týmu hostoval z Karviné, a nyní je v rakouském Biberbachu, a brankář Jakub Lapeš. Ten všechny zaskočil, jelikož s klubem neprodloužil smlouvu. Zatím nový klub z vyšší soutěže nemá.

„Kubovy výkony nás držely, ale tak to je,“ podotkl Filip Smékal. „Náhradu jsme našli – z Opavy přišel Alexandr Fojtíček a po zdravotních problémech se vrátil v podstatě odchovanec Hlučína Ondřej Kolenko.“