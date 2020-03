Guľa po mně šlape, usmívá se Kopic. A vyhlašuje cestu za trofejí

Poprvé na jaře odehrál kompletní utkání, přesto se musel na konci třást. Plzeň si totiž zahrávala, dvakrát v rychlém časovém sledu inkasovala, neproměnila penaltu a zadělala si na problémy.

Vypadalo to na jednoznačnou záležitost, nakonec z toho ale ještě málem bylo drama.

Myslím, že až na posledních dvacet minut jsme hráli tak, jak nám trenér řekl. Ale ten konec nám asi bude trošku vyčítat.

Jste u kouče Adriana Guľy na výčitky zvyklý? Zdá se, že už nemáte tak jistou pozici jako dřív.

Hlavně jsem se vracel do přípravy po zranění a začínal jsem trošku později. Každý trenér je jiný a musím říct, že pan Guľa po mně trošku víc šlape. (úsměv) Takové to přepínání, rozhazování rukama... No vždyť víte vy i já, v čem mám slabiny. To u mě chce odstranit, tak uvidíme, jak se mu to povede.

Můžete tedy potvrdit, že praktikuje individuální přístup a rád s mužstvem komunikuje?

V tomhle směru je pan Guľa trošku jiný. Hodně si bere hráče stranou, mluví s nimi. Ptá se, jak se cítí, vykládá, co zlepšit. Baví se s každým.

A v poháru vám pomohl mezi nejlepší čtyřku. Jak prestižně MOL Cup berete?

Cítím, že ostatní sezony byla naším hlavním cílem liga. Teď nám o ni jde samozřejmě taky, vidíme šanci, ale pohár je určitě blíž. A na konci sezony rozhodně chceme něco zvednout nad hlavu. Nejlépe dvě trofeje, určitě však aspoň jednu.

Potřeboval jste osobně podobně vydařené utkání pro zvýšení sebedůvěry?

Asi jo. První zápas v lize jsem začínal ze střídačky, v dalších dvou už jsem byl v základu, ale po hodině jsem vždycky střídal. I jsem dal gól. Tentokrát jsem se cítil dobře, i čísla jsou fajn. Jsem rád, že jsem pomohl týmu postoupit do semifinále.

Zato ve Fortuna lize mužstvu o víkendu proti Českým Budějovicím kvůli karetnímu trestu nepomůžete.

Mrzí to, ale stejně bych tu kartu někdy dostal. Pak jedeme na Spartu, třeba bych chyběl tam. Beru, jak to je.

V tabulce jste zmenšili náskok vedoucí Slavie během tří kol o šest bodů...

Z vlastní zkušenosti vím, jaké je mít takový náskok. Postupem času už nám nebylo moc příjemně a do takovéhle situace bychom chtěli Slavii dostat.