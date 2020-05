Analytici se báli potravinové krize. Naopak, bude rekordní úroda obilí

Nedostatek potravin prozatím, zdá se, nehrozí. A to i přes to, že se mnozí lidé včetně burzovních finančníků zpočátku pandemie covid-19 obávali, že se jejich produkce zhroutí. Zemědělci totiž ve většině zemí očekávají rekordní úrodu.

Vliv by na trh navíc nakonec neměly mít ani zákazy exportu, které některé země zavedly jako součást ochranných opatření. Část z nich, v čele s Rumunskem, už je totiž opět zrušila. Například Kazachstán to pak plánuje od 1. června. „Neregistrujeme žádné velké narušení dodavatelského řetězce,“ řekl agentuře Bloomberg James Boleworth, ředitel britské konzultační firmy CRM AgriCommodities.

Ceny obilovin na burze přitom koncem března narostly o zhruba šest procent. Lidé se tehdy hromadně zásobili trvanlivými potravinami a dodavatelé nestíhali. Podle Bolewortha to však neznamená, že by byl obilí nedostatek. Cena neodpovídala jeho reálné hodnotě, tvrdí.

„Zažili jsme krátké období paniky. Předtím, než všem došlo, že byznys zůstává stejný, jako vždycky,“ doplnil. V současnosti se ceny obilovin blíží nejnižším hodnotám od loňského října, poznamenává Bloomberg.

Pět měsíců zásob

Podle dat amerických vládních agentur by letošní úroda obilovin měla po celém světě být o zhruba 0,5 procenta vyšší než vloni. Jejich světové zásoby by tak měly narůst o zhruba 5 procent, čímž by překonaly hranici 310 milionů tun.

Takové množství by přitom všem lidem na planetě mělo vystačit na přibližně pět měsíců. „Nemusíme se (nedostatku potravin) obávat,“ uvedl Ole Hansen, hlavní analytik pro komodity Saxo Bank. „Pro pěstitele obilovin to bude další silný rok,“ dodal. Ke zdražování by navíc nemělo dojít také kvůli tomu, že se během pandemie snížila poptávka, například z restaurací.

Předpovědi analytiků a vlád je však i přesto prozatím nutné brát s rezervou. Sklizeň totiž ještě nezačala a může se tak stát, že do trhu s obilovinami vstoupí ještě jeden velký hráč – počasí. Pokud totiž bude dál pokračovat současné sucho, může být úroda nižší.

V takové situaci bychom se mohli dočkat i nových omezení exportu. Bloomberg očekává, že by k zakázání vývozu velmi rychle přistoupilo třeba Rusko. Ani v takovém případě by však podle analytiků agentury k zásadnímu nedostatku obilovin dojít spíše nemělo.