Daňový ráj na ostrově Man má velké plány, je cílem utíkajících Jihoafričanů

Ostrov Man se rozkládá na necelých 600 kilometrech čtverečních a žije tam zhruba 85 tisíc obyvatel. Je to samosprávné britské korunní závislé území, jehož hlavním městem je Douglas.

Politické vedení ostrova má ale do budoucna velké plány a do roku 2027 by rádo zvýšilo počet obyvatel až na 100 tisíc, informovala agentura Bloomberg.

Politici na ostrově Man se zároveň snaží až o zdvojnásobení velikosti tamní ekonomiky. Do čtyř let by se měla zvýšit až na hodnotu 10 miliard britských liber, v přepočtu zhruba 282 miliard korun. Do deseti let by mělo vzniknout až 5 tisíc úplně nových pracovních míst. Tamní úřady hledají hlavně kvalifikované pracovníky ze světa financí, pojišťovnictví, technologií či hazardních her.

Pro zahraničí banky je daňové prostředí ostrova Man velmi lákavé. Neplatí se tam žádná daň z kapitálových výnosů, daň z majetku a většina podniků zde odvádí také nulovou daň ze zisku. I proto jde o velmi oblíbenou offshorovou destinaci, a tedy sídlo mnoha zahraničních firem.

„Není tu žádný problém s nezaměstnaností,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Yash Naidoo, který se na ostrov přistěhoval počátkem roku 2022, aby se stal vysoce postaveným manažerem v bankovní společnosti Nedbank Group.

Zvlášť oblíbený je ostrov Man mezi Jihoafričany. Podle posledního sčítání lidu v roce 2021 jich totiž na tomto ostrově žilo 1 218. Jejich předci mířili na ostrov už před více než sto lety a trend trvá v podstatě dodnes. Místní politik Alfred Cannan dokonce tvrdí, že Jihoafričané jsou největší zámořskou populací, a to navzdory velmi větrnému a deštivému podnebí.

Ráj pro Jihoafričany

Ostrov Man je pro Jihoafričany lákavý i z dalších důvodů. JAR v posledních letech bojuje s vleklými hospodářskými problémy. Země se potýká s opakovanými výpadky elektřiny, v čele se střídá jeden politik za druhým.

Ekonomické problémy zároveň zvýšily i kriminalitu, obavy o bezpečnost a majetek jsou tak velké. V posledních dvou desetiletích se počet emigrujících z Jihoafrické republiky zvýšil o 87 procent.

Příchozí může vyděsit cena bydlení. Průměrná kupní cena nemovitosti v Jihoafrické republice se podle údajů společnosti Home Loans v posledních třech měsících roku 2022 vyšplhala asi na 74 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,6 milionu korun.

Průměrná kupní cena nemovitosti na ostrově Man se ke konci loňského roku dostala až na 493 329 dolarů, a tedy asi 10,9 milionu korun. Ani to ale není překážka, která by většinou bránila v cestě.

„Hlad po pracovní síle na ostrově Man ve mne vyvolává touhu odjet,“ uvedl pro agenturu Bloomberg šestatřicetiletý daňový poradce Thando Lamula, který dříve pracoval třeba pro společnost PwC. Na ostrov má v úmyslu se odstěhovat během příštího roku.

Podobně smýšlí i další. Průzkum jihoafrické Nadace pro sociální výzkum ukazuje, že asi polovina nejlépe vydělávajících obyvatel země zvažuje emigraci do zahraničí. Ztratili totiž víru v další příznivou budoucnost této země. Místní firmy i kvůli tomu často řeší problém nástupnictví. Pracovníky ze zahraničí je nyní téměř nemožné do Jižní Afriky dostat.

„Odchod ze země je kvůli politické situaci a kriminalitě poměrně snadným rozhodnutím,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Neill Jacobs, který žije na ostrově Man už více než 22 let.