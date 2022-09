Krize kouři nevadí. Philip Morris v Česku za půl roku vydělal téměř 2 miliardy

Celkový odbyt společnosti vzrostl o 0,6 procenta na 5,5 miliardy kusů. Z toho zahřívané tabákové výrobky tvořili 1,6 miliardy, tedy o 200 milionů více než o rok dřív. Podle společnosti pokračuje růst prodejů náplní HEETS a zařízení IQOS, v nichž se tabák na rozdíl od cigaret zahřívá.

Celkový počet dospělých uživatelů IQOS v ČR a na Slovensku dosáhl k pololetí letošního roku přibližně 830 000, z nichž zhruba 570 000 přešlo zcela na IQOS a přestalo kouřit klasické cigarety.

Příznivé výsledky firma oznámila navzdory pokračujícímu výskytu nemoci covid-19 i dopadům ruské invaze na Ukrajinu.

Situaci s dodávkami energie se společnosti podle tiskové zprávy daří zvládat i díky tomu, že se v minulosti věnovala snižování energetické náročnosti výrobního závodu v Kutné Hoře. „Od roku 2010 se nám podařilo snížit spotřebu energií o více než 40 procent v přepočtu na vyrobený milion kusů cigaret. Hledání dalších rezerv a diverzifikaci zdrojů jsme navíc v prvním pololetí letošního roku ještě urychlili,“ uvedla generální ředitelka Philip Morris ČR Andrea Gontkovičová.

Kutnohorský závod využívá jako hlavní zdroj tepelné energie zemní plyn. Firma proto investuje do jiných zdrojů energie, které by umožnily zachovat kontinuitu výroby. Zaznamenala také krátkodobé problémy s dodávkami materiálů, které způsobily krátkodobé výpadky ve výrobě a potřebu změnit plán výroby. Situace s dodávkami by se ale podle firmy měla v posledním čtvrtletí roku zlepšit.

Válka na Ukrajině na druhou stranu přinesla nárůst objemu výroby v kutnohorském závodě. Provoz jednoho z výrobních závodů Philip Morris International (PMI) v Charkově byl hned od začátku ruské invaze z bezpečnostních důvodů pozastaven a část výrobní kapacity byla přesměrována do Česka.

Odhadovaný kombinovaný tržní podíl společnosti v ČR v pololetí meziročně klesl o tři procentní body na 39,9 procenta. Snížení bylo způsobeno mimo jiné poklesem podílu cigaret kvůli pokračujícímu přechodu na bezdýmné alternativy. Tržní podíl tabákových náplní HEETS naopak o 0,5 procentního bodu stoupl.

Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných tabákových výrobků v ČR vzrostl o 7,9 procenta na 8,6 miliardy kusů.

Philip Morris ČR v Česku zaměstnává přes 1000 lidí. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze.