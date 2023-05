Vládní šachy se společností ČEZ popíše v Rozstřelu akcionář Šnobr

Minulý týden vláda Petra Fialy schválila návrh zákona, který umožňuje rozdělit společnost, pokud se na tom shodne 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, přičemž pro platné rozhodnutí stačí, aby byly přítomny dvě třetiny všech hlasů akcionářů.

Vzhledem k tomu, že stát vlastní 70 procent akcií společnosti ČEZ a na valných hromadách se každoročně schází akcionáři, kteří drží zhruba 80 procent všech akcií, stát by si vlastně vystačil. Mohl by rozhodnout podle svého, jakou a zdali vůbec nějakou prémii investorům za vykoupené podíly zaplatí.

Podle akcionářů, ale i podle nezávislých analytiků trhu, jde o účelový návrh, šitý na míru právě pro ČEZ. Vláda to odmítá. „Vládní návrh zákona vlastně nemá konkrétní směřování. Je to obecná úprava, která se týká všech společností daného typu. A je to obecná úprava, která vlastně srovnává tu situaci u nás se situací ve zbytku Evropy,“ uvedl v pátek premiér Petr Fiala (ODS).

Akcie ČEZ na dění kolem návrhu zákona reagovaly prudkým poklesem. Jen během čtvrtka si umazaly sedm procent. Hodnota společnosti rázem klesla o miliardy korun a ČEZ s sebou stáhl i celou pražskou burzu. Pád akcií se nezastavil ani v pátek.

Jak na vývoj kolem ČEZ zareagují malí akcionáři a co vše okolo strategické české firmy očekávat, odpoví v Rozstřelu investor Michal Šnobr v pondělí ve 12:30.