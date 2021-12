Elektrolyzér bude spolu s vodíkovou čerpací stanicí stát v Napajedlích na Zlínsku. „Je to pilotní projekt, který postavíme vedle vlastního objektu se střešní fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 600 kilowatt. Vyrobený vodík bude možné čerpat do osobních automobilů, chceme ho nabídnout i městům do vodíkových autobusů,“ říká majitel skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

Vodík může pomoci vyřešit i akumulaci „zelené“ energie. Dokáže ji uchovat na delší dobu a ve větším množství než baterie.