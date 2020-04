Výběr daní klesne o 165 miliard. Jen v optimistickém případě, varuje rada

Ministryně financí Alena Schillerová požádá vládu o navýšení letošního schodku na 300 miliard korun, tedy o sto miliard více než před několika týdny. Uvedla to v neděli v České televizi.

Národní rozpočtová rada vlády v pondělí uvedla, že dubnová makroekonomická predikce ministerstva financí je optimistická. Vyhodnotil to na svém pátečním zasedání Výbor pro rozpočtové prognózy. Zároveň ale upozornil, že analytický tým ministerstva financí veškeré údaje dostupné k datu uzávěrky prognózy vyhodnotil odpovědně a vytvořil z nich konsistentní scénář, který by se mohl za určitých podmínek naplnit.

MF v prognóze očekává letos kvůli dopadům šíření koronaviru pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Příští rok by ale měla podle úřadu česká ekonomika vykázat růst o 3,1 procenta.

Nejvíce současná pandemie ovlivní výpadek daňových příjmů. Podle rady hrozí výpadek zhruba 165 miliard korun. Podle rady se pohybuje kolem 21 miliard korun za každý procentní bod, o který se sníží tempo růstu ekonomiky. Při propadech o více než pět procent přitom podle rady již lze ale očekávat silnější pokles příjmů při tomto poklesu HDP.

V případě, že ekonomika letos klesne v souladu s odhady ministerstva financí o 5,6 procenta, bude schodek veřejných financí letos 4,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je přibližně 240 miliard korun, uvedla Národní rozpočtová rada ve své studii. Ministerstvo financí jedná o navýšení schodku v zákoně o státním rozpočtu pro letošní rok.

Podle odhadů ministerstva financí v dubnové makroekonomické predikci by se veřejné finance měly letos dostat do schodku 4,1 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP. Podle pravidel EU by schodek neměl přesáhnout tři procenta HDP.