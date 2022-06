Firmy se snaží získat kapitál. Na pražskou burzu vstupují hned tři

Podle mluvčího pražské burzy Jiřího Kovaříka sice příchod hned tří nových emitentů najednou neznamená předzvěst akciového boomu, rostoucí zájem o financování přes kapitálový trh je ovšem patrný.

„Vnímáme to díky četnosti našich schůzek s potenciálními emitenty,“ vysvětlil Kovařík a doplnil, že tomu v posledních měsících napomáhá i růst úrokových sazeb. Ten totiž dluhové financování prodražuje, proto se firmy více zajímají o možnost získat namísto dluhu raději kapitál.

Spíše než o boom se jedná o efekt „sněhové koule“, tedy trend kdy pozitivní a úspěšné příklady inspirují ke vstupu další relevantní kandidáty. „Ve výsledku pak tento vývoj, přispívá k rozvoji kapitálového trhu v Česku, kdy profitují všichni zúčastnění, emitenti, investoři i burza,“ vysvětlil hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

Pokud by podobný zájem o vstup na burzu přetrval, byla by to dobrá zpráva pro investory i celý kapitálový trh. „Aktuální úpis třech emisí je ale spíš souhra okolností a rozhodně bych nečekal, že v druhé polovině roku přibude například pět dalších,“ říká David Brzek z Fio investiční společnosti. Ten by za úspěch považoval, pokud by pravidelně na trh vstupovaly dvě až tři nové firmy ročně.

Takové oživení na trhu by umožnilo investorům lépe rozložit jejich portfolia a v dlouhodobém pohledu zhodnotit peníze i v časech vysoké inflace. „Český akciový trh je nadále malým rybníkem a určitě bych uvítal, kdyby přišla nějaká větší emise na hlavní trh s kapitalizací v desítkách miliard. I za tyto menší emise však musí být investoři vděční,“ dodal Brzek.

Kondice trhů ani válka by vliv mít neměly

Na velké emise si však budou muset investoři zřejmě ještě nějaký čas počkat. Akciovým trhům se v globálním pohledu nyní příliš nedaří. Vyšší procenta ze své hodnoty už od začátku roku odepsaly i ty největší společnosti. Na emise, které se obracejí hlavně k lokálním investorům, však současná geopolitická situace ani dění na mezinárodních akciových trzích nemusí mít velký vliv.

„Je ale samozřejmé, že jít nyní na trh s velkou emisí, která by měla oslovovat globální portfolio manažery, je obtížné. Proto se také trh s těmito velkými emisemi ve světě prakticky zastavil, respektive významně klesl,“ upozornil Kovařík.

Načasování vstupu na trh je však pouze jedním z faktorů, který ovlivňuje celkový úspěch úpisu. Na zahraničních trzích je podle Brzka relativně běžné, že se úpis v kontextu negativního sentimentu i odloží. „Na druhou stranu sentiment na trzích není tím nejdůležitějším a dokážu si představit, že i za aktuální situace může kvalitní firma s dobrým obchodním plánem dosáhnout úspěšného úpisu.“

Emitenty také může tlačit čas, kapitál potřebují právě teď, nemohou proto čekat na příznivější okolnosti. „Jiná by asi byla situace v případě, že by vstup na trh souvisel s výraznějším exitem stávající akcionářů, kteří by pravděpodobně preferovali maximální ocenění, a řešilo by se při negativním sentimentu pravděpodobně odložení. Toto však není případ stávajících úpisů,“ vysvětlil Brzek.