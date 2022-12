Češi zatím splácí dobře. Rizikové dluhy má každý desátý, ukázal průzkum

Schopnost splácet je mezi Čechy stále na dobré úrovni. Celkový objem úvěrů domácností se ke konci října zvýšil o sedm miliard na něco přes dva biliony korun. Počet těch nesplácených stagnoval na 27 miliardách.

Nejčastěji si Češi půjčují od banky, následují splátkové společnosti. Pětina si v případě potřeby půjčila od rodiny či přátel.

„Na to, že ekonomika podle všeho vstoupila do recese a mediální obraz je špatný, je to velmi dobrá zpráva. Souhrnné statistiky sice neposkytují plastický pohled na finanční pozici jednotlivých domácností, ale platí, že domácnosti mají v bankách více uložených prostředků, než kolik dluží, a splácí dobře,“ vysvětlil Filip Hanzlík, hlavní právník a náměstek výkonné ředitelky České bankovní asociace a dodal, že do populace proniká opatrnost s dalším půjčováním.

Autoři průzkum ale nevylučují, že ke zhoršení vlivem ekonomické situace dojít může. „Vidíme nastupující trend ohrožení mladých rodin ve střední třídě. Mají sice vysoké příjmy, ale také hypotéky a další závazky. Navíc příjem může vypadnout, a to je riziko,“ vysvětlil Michal Straka z agentury IPSOS.

„Čtvrtina populace ale si také není jistá, jestli bude schopná v budoucnu splácet,“ zmínil Straka.

Buď hodně, nebo málo

Shodně v 17 procentech si lidé půjčují buď nad půl milionu, nebo naopak méně než 20 tisíc korun. Nejčastěji z důvodu, že nemají dostatek hotovosti. Osmnáct procent pak nechce čekat a šetřit, vybrané zboží chtějí mít hned. Dvanáct procent Čechů pak využívá výhodných akcí na splátky, čtrnáct respondentů uvedlo, že nemá možnost šetřit.

Lidé jsou aktuálně vůči půjčování obezřetnější, už vynechávají půjčky na zbytné věci. „Začínají se odkládat nákupy dovolených ale i automobilů,“ uvedl Straka.

Domácnosti by si podle průzkumu nepůjčily na sportovní vybavení, zmíněnou dovolenou či běžnou spotřebu. Naopak rekonstrukce bytu či domu stále vnímají jako věc, na kterou dává půjčka smysl.

O průzkumu: Průzkum provedla agentura IPSOS v říjnu 2022 na reprezentativním vzorku populace.

Splácet půjčku jinou půjčkou by se nezdráhalo devět procent Čechů, nejčastěji by si půjčili od banky nebo příbuzných či známých. „Přitom právě sjednání půjčky na splátku jiné půjčky patří mezi velmi rizikové chování,“ uvedl Straka.

„Stále méně lidí si ověřuje, zda nebankovní poskytovatel má licenci České národní banky. Je to rizikové a zbytečné,“ upozornil na další problematické místo Hanzlík. Podle průzkumu si licenci ověřuje pouze čtvrtina dotázaných. U půjček přímo od prodejců zboží to bylo ještě méně, pouze osmnáct procent.

Méně rizikového chování je mezi vysokoškoláky nebo Pražany. „Souvisí to s kupní silou. Často ti, kteří si půjčují rizikově, o té rizikovosti vědí, ale nemají jinou možnost,“ vysvětlil Straka.

V následujícím roce si chce půjčit pět procent Čechů. Více než čtvrtina plánuje půjčku do dvaceti tisíc korun. Od 50 do 100 tisíc si chce půjčit šestnáct procent. Více než půl milionu zvažuje desetina lidí, která si hodlá půjčit. Nejčastěji peníze lidé využijí na vybavení bytu, rekonstrukci, spotřební zboží a bílé elektro.