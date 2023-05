Za potravinami lidé jezdí nejradši do Polska, státní kasa přichází o miliardy

České domácnosti jezdí k sousedům na nákupy čím dál častěji. Absolutním favoritem je Polsko, Německo je hned v závěsu. Každý měsíc se na nákup do zahraničního supermarketu vypraví patnáct procent Čechů, desetina každý druhý týden.

„Ve chvíli, kdy stát hledá každou miliardu do rozpočtu, by se měl tímto fenoménem zabývat,“ říká Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků. „Omezovat nákupy v zahraničí samozřejmě nelze. Nicméně vláda by měla kvůli cenám tlačit na velké hráče, aby nezneužívali své postavení, a zvážit správné nastavení DPH,“ dodává.

Potraviny totiž lákají nejen kvalitou, ale také o poznání nižší cenou. Celkově takhle Češi utratí ročně 55 miliard korun a státní kasa tratí více než 10 miliard korun jen na daních.

Přes severní hranici jezdí české rodiny hlavně pro jídlo, benzin s naftou a cigarety. V německých řetězcích potom oceňují nejvíce drogerii. Zájem o Rakousku a Slovensko je vlažnější, ale zvlášť směrem na jih jsou oblíbené cesty pro alkoholické nápoje.

Když Češi vyrazí na přeshraniční nákup, většinou neodchází nalehko, spotřební věci totiž pořizují do zásoby. Pětina nakoupí v cenové hladině dvou až tří tisíc, průměrná cena na účtence ze zahraničního supermarketu potom činí 2830 korun, zjistila agentura Ipsos ve svém březnovém průzkumu.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Z lidí, které alespoň občas jezdí nakoupit do zásoby za hranice, 60 procent potvrdilo, že nejraději má Polsko. Soutěž popularity vyhrávají sousedé také proto, že u nich až do července platí nulové DPH na základní potraviny. Tamní vláda tak reaguje na růst inflace a snaží se stlačit dolů ceny v potravinových sítích, které zdražily meziročně o pětinu.

Přesto jsou ceny v polských supermarketech příznivější než v tuzemsku. Toho si čeští zákazníci dlouhodobě všímají, stejně jako narůstající zájem evidují i banky. „Nárůsty plateb kartou u obchodníků a výběry z bankomatů ukazují, že Češi v zahraničí, zejména v Německu, Rakousku a Polsku, utrácejí čtyřikrát víc než před rokem,“ řekla pro server iDNES.cz členka představenstva Banky Creditas Ivana Pícková.

„Jistá část jde jistě na vrub snadnějšímu cestování bez covidových omezení, ale důvodem je i výrazný cenový rozdíl u spotřebního zboží. Nákupy za hranicemi se Čechům zkrátka vyplatí,“ doplňuje. Oblíbeným polským řetězcem jsou zejména supermarkety Biedronka. Aktuálně tam mohou Češi koupit například plato deseti vajec za 44 korun, kilo cukru za 31 korun nebo plnotučné mléko za 22 korun.

Do Polska zamíří alespoň párkrát za rok třetina českého obyvatelstva „To už představuje významný podíl a neměli bychom ho brát na lehkou váhu,“ zdůrazňuje předseda AMSP Jaroš.