V autobusech chybí půlka cestujících, z pohodlí aut se nevracejí

V pondělí začnou chodit děti opět ve větším počtu do škol a zareagují na to i dopravci. Po dohodě s krajem vyrazí na silnice napříč jižními Čechami až 20 procent „školních“ spojů, především těch meziměstských.

Třeba českobudějovický dopravní podnik však prozatím vyčkává, jaká bude vůbec poptávka a zda žáci vozidla hodně zaplní. V krajském městě tak jezdí MHD dál podle prázdninových jízdních řádů.

V omezeném režimu ovšem zůstane veškerá linková hromadná doprava. Podle reakcí to tak vydrží až do začátku podzimu. A i pak čeká přepravce složitá doba.

„Spousta lidí začala v době těch největších koronavirových opatření jezdit autem. Někteří u něj možná zůstanou a bude trvat měsíce, než se vrátí zpět do autobusů. S tím asi musíme počítat,“ konstatoval jihočeský radní Jiří Švec, který má tuto oblast na starost.

Podobně reagoval také ředitel Dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš. „Bude stát hodně práce dostat cestující zpátky,“ potvrdil.

Některé spoje se sice opět plní, přesto jezdí stále zhruba jen asi polovina lidí oproti běžnému stavu. „Postupně se to zvedá. Ale pokles na 50 procent to byl určitě,“ sdělil Milan Kolář, jednatel společnosti Comett Plus, která v jižních Čechách jezdí hlavně na Táborsku.

Od 25. května každopádně napříč regionem přibude minimálně stovka spojů. „Bude to mezi 10 až 20 procenty školních linek. Komunikovali jsme s řediteli škol, ale i starosty a někteří reagovali, že už se u nich poptávka zvýší, tak na to zareagujeme,“ potvrdil Švec.

Cyklobusy a cyklovlaky o prázdninách vyrazí

Podrobnosti o tom, které spoje od pondělí vyjedou, budou na webu Jikordu, který organizuje veřejnou dopravu v kraji. „Starostové, ale i další obyvatelé nás mohou nadále kontaktovat. I podle zájmu pak můžeme reagovat přidáváním dalších spojů do provozu,“ upozornil Jan Aleš, jednatel Jikordu.

O letních prázdninách každopádně v regionu vyrazí na své trasy cyklobusy a cyklovlaky tak, jak to bylo původně naplánované. „Věříme, že turisté budou cestovat,“ dodal Jiří Švec.

Zatím nikdo přesně neví, jak velké budou ztráty na tržbách. Právě hejtmanství to zajímá nejvíce. To by muselo reagovat a případně navýšit prokazatelnou ztrátu, kterou dopravcům hradí.

„Sledujeme to. Na jedné straně jezdí méně spojů, jenže zase jsou nižší tržby z prodaných jízdenek. Na přesná čísla je brzy. Ale budeme muset za několik měsíců zareagovat. Pokud by se ztráta prohloubila, museli bychom schválit rozpočtovou změnu a vše vyřešit,“ navázal krajský radní.

Koronavirus může znamenat propad tržeb v řádech desítek milionů korun. „Za nás se bavíme o milionech měsíčně, které budou chybět na straně zisku z jízdného. Dopady budou obrovské. A to nemluvím o tom, jak to promění celkovou situaci, až opatření skončí,“ zmínil už dříve Slavoj Dolejš.

Není vyloučeno, že zástupci českobudějovické radnice budou po dopravním podniku požadovat úspory a dojde i na škrtání. Souvisí to zároveň se studií rozvoje MHD do roku 2025, kterou zpracovalo ČVUT. Je tam mimo jiné i několik návrhů možných úprav provozu a s nimi spojených úspor.

„Na stole zatím žádný požadavek ze strany města není. Takže se škrtat nechystáme. Určitě bych nechtěl nějaké omezování páteřních linek a podobně,“ reagoval Dolejš.

Případné úspory by se však mohly dotknout například linky 4 či nočního provozu. Ředitel podniku ještě zmínil, že společnost má přibližně 50 milionů korun v položce nerozdělených zisků, které nejspíš padnou právě na pokrytí ztrát.