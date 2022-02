Evropa potřebuje 65 milionů nabíječek a biliony investic, spočítala studie

Evropa bude mít do roku 2035 na silnicích 130 milionů elektromobilů. Pro vozy bude potřebovat 65 milionů nabíječek, z toho zhruba 85 procent bude instalováno v domácnostech. Vyžádá si to investice do infrastruktury ve výši asi 134 miliard dolarů (2,8 bilionu Kč). Vyplývá to z prognózy poradenské společnosti EY a evropského energetického sdružení Eurelectric.