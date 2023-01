N1C NEMAM vede, UKR ADEN0 je mu v patách. A co znamená JEZ DITK0?

Hlasování v dalším kole fotoduelu o nejoriginálnější registrační značku na přání je v plném proudu. Čeští motoristé své automobily, motocykly či třeba přívěsné vozíky mohou opatřovat espézetkami s vlastní skladbou znaků sedm let. Pokud jste ještě v aktuálním fotoduelu iDNES.cz nehlasovali, napravte to co nejdřív.