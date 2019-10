Rodina na výletě omylem přejela do USA, skončila v detenčním centru

Třicetiletý David Connors a jeho čtyřiadvacetiletá manželka Eileen uvedli, že je americká pohraniční stráž společně s jejich tříměsíčním dítětem zadržela neprodleně po překročení amerických hranic. Rodina tvrdí, že ještě v Kanadě odbočila na neoznačenou cestu, která je neplánovaně dovedla do USA.

Americká policie je donutila zastavit auto a oznámila jim, že nelegálně vstoupili na území státu Washington. V autě cestoval také Connorův bratr Michael, jeho žena Grace a jejich dvouletá dvojčata.

Ačkoli se rodina chtěla podle listu The Independent otočit a v klidu vrátit do Kanady, strážníci jim to nedovolili a všechny na místě zadrželi.

Eileen Connorsová uvedla, že policie rodinu hned během prvního večera rozdělila. Zatímco jejího manžela poslali do mužské části zařízení, ona zůstala s dítětem na ženském oddělení. Davida Connora posléze úřady převezly do detenčního centra ve Washingtonu a Connorsovou ubytovaly v penzionu poblíž letiště.

O několik dní později je čekal další přesun, tentokrát letadlem do rodinného zadržovacího centra Berks v Pensylvánii. Úřady jim údajně zpočátku nedovolily ani kontaktovat britskou ambasádu s žádostí o pomoc. Connorsová popsala, že je prožité trauma poznamenalo do konce života.

Podle Connorsové se k nim pohraniční služba chovala krutě a podmínky v detenčních zařízeních byly otřesné. „Chovali se k nám jako ke kriminálníkům, zbavili nás našich práv a lhali nám. Dali mi starou smradlavou deku, ze které syn dostal vyrážku a chytil oční infekci. Byla nám v noci hrozná zima,“ uvedla.

USA s obviněním nesouhlasí, má na věc jiný pohled

Americké imigrační úřady nicméně s výpovědí Connorsových nesouhlasí. Razantně odmítly, že by s rodinou zacházely špatně a držely ji v nelidských podmínkách. Pohraniční stráž také odmítla, že je možné přejet hranice omylem, protože podél cesty jsou výstražné cedule.



„Při kontrole cestovních dokladů jsme zjistili, že ve vozidle jsou dva dospělé lidi, kterým bylo už dříve odepřeno cestovní povolení do USA. Chtěli jsme je proto vrátit do Kanady, ale ta to zamítla. Nepodařilo se nám kontaktovat britský konzulát, proto jsme cestující zadrželi,“ uvedla pohraniční stráž ve vyjádření.

Do případu se nakonec vložila britská vláda, která rodině nabídla pomoc. Podle stanice NBC News měli Connorsovi v pátek odcestovat do vlasti. Spojené státy je v detenčních centrech držely celkem dva týdny. Právnička rodiny Bridget Cambriová oznámila, že rodina podá na USA žalobu.