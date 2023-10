U Avdijivky mají Rusové velké ztráty, uvedl Zelenskyj. Přišli nejméně o brigádu

Brigáda má v ruské armádě podle agentury TASS tisíc až čtyři tisíce vojáků. Není ale jasné, zda měl Zelenskyj na mysli ekvivalent brigády v ruské nebo jiné armádě. Podle agentury Reuters mohou mít brigády v různých armádách od 1 500 do osmi tisíc vojáků.

„Okupanti podnikli několik pokusů obklíčit Avdijivku, ale naši vojáci je pokaždé zastavili a zatlačili zpět, přičemž jim působili bolestivé ztráty. Při těchto pokusech nepřítel přišel přinejmenším o brigádu,“ citovala Zelenského ukrajinská prezidentská kancelář.

Jeden z mluvčích ukrajinské armády Oleksandr Štupun ve čtvrtek podle agentury Ukrinform hovořil o pětitisícových ztrátách u Avdijivky na ruské straně.

Současnou ofenzivu u Avdijivky zahájili Rusové kolem 10. října. Podle hodnocení západních analytiků a komentátorů ale zatím příliš úspěšní nejsou. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby ve čtvrtek sdělil, že podle jeho informací Rusové u Avdijivky od 11. října přišli už o nejméně 125 obrněnců. Americký institut pro studium války (ISW) ve své čtvrteční analýze uvedl, že satelitní snímky potvrzují ztrátu nejméně 109 obrněnců na ruské straně mezi 10. a 20. říjnem.

Rusové podle dřívějšího Kirbyho vyjádření u Avdijivky pravděpodobně používají strategii, kdy posílají do boje masy špatně vycvičených vojáků bez řádného vybavení.

Avdijivka bývá označována za vstupní bránu do Doněcka, který leží nedaleko a který okupují Rusové. Dobytí Avdijivky by podle dřívějšího hodnocení BBC umožnilo Rusku posunout frontu a Ukrajincům by ztížilo získání Doněcka zpět.