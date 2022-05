Co když to nejsou ufoni? Létající talíře mají ztratit stigma a upoutat vědce

Výskyt UFO čili UAP se prý pěkně zahustil zvlášť za poslední dva roky.

Nejde to na vrub zvýšenému výskytu „létajících talířů“, jako spíše zvýšenému tlaku, aby se piloti o takovém setkání nebáli promluvit a nehrozil jim otazník v papírech a smích kolegů v zádech.

To se prý dělo, ale tahle kultura pochyb a výsměchu se údajně rozpouští. Na slyšení to řekl náměstek ministra obrany USA Ronald Moultrie, který také řekl, že je velký příznivec sci-fi a jezdí na srazy fandů této literatury. „Musíme prolomit ledy,“ řekl, což bylo, jak to popsal The Washington Post, provázeno „nervózním smíchem v místnosti“. Ale fakta jsou fakta, kromě toho ani Moultrie netvrdí, že UAP jsou mimozemšťané.

Nejdřív ta fakta. Loni dlouho očekávaná zpráva ředitelství amerických tajných služeb oznámila, že se zabývá 144 pozorováními, z nichž jen jedno umí vysvětlit. Byl to velký splasklý balon. Tato setkání proběhla v letech 2004 až 2021, přičemž velká část se stala až na sklonku té doby. A většina z toho všeho se přihodila vojenským pilotům. Některá zněla jako velký přínos: piloti popisovali UAP jako dětskou káču, podle jiných měl tvar bonbonku Tic Tac.

Ale hlavní byly technické parametry, které vypadaly skutečně mimozemsky. Jeden „jev“ se udržoval na místě i za silného větru, jiný letěl obrovskou rychlostí, aniž bylo jasné, jak je poháněný, a v roce 2004 totálně zesměšnily piloty stíhaček z letadlové lodi Nimitz neznámé stroje, jejichž let se podle záznamů „vzpíral všem fyzikálním zákonitostem“.

Problém je, že to asi nebyly vidiny. Většina z těch jevů byla zaznamenána více způsoby naráz: zachytily je oči pilotů, jejich kamery, ale i radary a přístroje na infračervené či optické pozorování.

Kdo ví, co by to mohlo být, když žádní mimozemšťané na OSN zatím nezaklepali. Mohlo by jít o věci, jako jsou drony a odpad z oběžné dráhy, nebo o přírodní atmosferické jevy, jako jsou Venuše či meteory. Ale také je potřeba počítat s možností, že je to neznámá pokročilá technologie Ruska, Číny nebo kohokoliv jiného. To už by byl zásadní problém, zpravodajské selhání a ohrožení bezpečnosti, kterému se Amerika chce vyhnout.

A tak Pentagon měl v letech 2007 až 2012 tajnou skupinu s názvem Program pro zjišťování vyspělých vzdušných hrozeb, která vypracovala na čtyřicet zpráv. V roce 2019 vydal příručku pro piloty, co dělat, když se s něčím „neidentifikovatelným“ ve vzduchu setkají, čeho si všímat a jak to popsat. A loni v prosinci vznikl nový úřad podléhající Pentagonu, který má UAP sledovat a studovat.

A nová zkratka ho má udělat normálnější, protože už nemusí jít o „předmět“, jak v názvu obsahuje UFO. To je až příliš spojeno s létajícími talíři, ufouny a komiksy. Byla to brzda: řada vědců se tím nechtěla zabývat, aby nevypadali jako alchymisté. A tak se americká vláda snaží udělat z UFO jen UAP a dostat do světa „létajících talířů“ vědu.

Ale desítky let fantastických pověstí drží. Takže když nedávno respektovaný odborný magazín Space.com vyšel s titulkem Rok 2022 by mohl být bodem zvratu při poznávání UFO, člověka už zase napadne jediná věc.