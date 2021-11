Švédský premiér Löfven definitivně skončil. Do čela vlády míří poprvé žena

Löfven už v létě uvedl, že ze své funkce v listopadu odstoupí. „Ve 12:30 předložil svou rezignaci do rukou předsedy parlamentu Andrease Norléna. Ten nyní zahájí proces hledání nového ministerského předsedy,“ napsal švédský list Aftonbladet.

Löfven stál v čele Švédské sociálnědemokratické dělnické strany deset let, premiérem byl sedm roků. Letos v srpnu však oznámil, že před parlamentními volbami plánovanými na rok 2022 se svých funkcí vzdá.

Sociální demokraté dominují švédské politice od konce druhé světové války, v poslední době je však podle průzkumů podporuje historicky nejméně lidí. Straně tak hrozí porážka od konzervativně nacionalistické opozice.

Ministryně Anderssonová ještě bude muset získat důvěru parlamentu. Sociální demokraté jsou sice nejsilnější stranou, v Riksdagu však nedisponují většinou. Podle analytiků citovaných agenturou Bloomberg proto není vyloučený nečekaný vývoj.

Löfven už v červnu jednou z funkce odstoupil poté, co mu jako prvnímu švédskému premiérovi parlament vyslovil nedůvěru. Jeho vláda tehdy neustála spor s Levicovou stranou. Následně se však znovu postavil do čela menšinového kabinetu.



Ačkoliv je Švédsko považováno za jednu z nejvíce rovnoprávných zemí na světě, v čele vlády jako jediná ze severských zemí ještě ženu nemělo. „Je to velká čest,“ prohlásila Anderssonová v září. „Přijmout nominaci na lídryni sociálních demokratů je velké rozhodnutí. Není to něco, co si rozmyslíte přes noc,“ dodala.

Ministryně přišla třeba s milionářskou daní

Čtyřiapadesátiletá politička se loni stala také první ženou v čele Mezinárodního měnového a finančního výboru (IMFC), který určuje strategii Mezinárodního měnového fondu (MMF). Členové výboru si ji zvolili do svého čela na tříleté období.

Eva Magdalena Anderssonová se narodila 23. ledna 1967 v Uppsale jako jediné dítě profesora Görana Anderssona, který přednášel statistiku na tamní univerzitě. V mládí závodně plavala. Vystudovala sociální vědy na vyšší odborné škole v Uppsale, poté dokončila studia i na Stockholmské ekonomické škole, kde působila jako doktorandka.

Studia si pak doplnila ještě ve Vídni a na Harvardu. Už na začátku studií v roce 1983 vstoupila do mládežnické organizace švédské sociální demokracie, v roce 1987 stanula v jejím čele.

Pracovala jako politická poradkyně v úřadu premiéra Görana Perssona a působila také jako ředitelka plánovacího oddělení.

Po vítězství sociálních demokratů v parlamentních volbách v roce 2014, kdy Anderssonovou zvolili poslankyní, jí nový premiér Stefan Löfven svěřil křeslo ministryně financí. Tento post si udržela i po dalších volbách v roce 2018 ve druhé Löfvenově vládě. Letos v květnu navrhla zavedení milionářské daně, kdy by ti nejbohatší více přispívali na podporu systému sociálního zabezpečení.