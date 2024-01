Nezajistili zbraně, syn střílel ve škole. V Srbsku začal soud s rodiči

Střelci bylo v době činu 13 let a byl tak pod věkovou hranicí pro trestní odpovědnost, která je v Srbsku stanovena na 14 let. Podle předchozích prohlášení úřadů byl chlapec umístěn do léčebny, píše agentura AFP.

Otec útočníka čelí obžalobě za vážný skutek proti obecné bezpečnosti a hrozí mu až 12 let vězení. Podle obžaloby naučil svého syna zacházet se zbraněmi a dostatečně nezabezpečil pistoli a střelivo, které pak útočník použil. Matka čelí obžalobě za nelegální držení střeliva. Obžalovaní jsou i šéf jednoho střeleckého klubu a instruktor.

Střelba z května 2023 základní škole v Bělehradě, při které zemřelo devět žáků a jeden pracovník školy, otřásla Srbskem. Ani ne 48 hodin po ní následoval další útok za použití palné zbraně, při kterém zahynulo u srbského města Mladenovac osm lidí.

Obě střelby vyvolaly v zemi masivní protesty proti vládě ze strany platformy Srbsko proti násilí. Ta kritizuje prezidenta Aleksandara Vučiče a jeho kabinet, že tolerovali šíření atmosféry násilí v zemi. Vláda po dvou střelbách ohlásila plán na snížení počtu zbraní držených soukromými osobami. V období od května do konce června tak lidé předali úřadům na 82 tisíc zbraní a přes čtyři miliony nábojů. Srbsko podle odborníků patří k evropským státům, kde je držení palných zbraní nejrozšířenější.