Slovenská vláda ustoupila demonstrantům, neočkovaní budou mít testy zdarma

Původní návrh slovenského ministerstva zdravotnictví počítal s tím, že by očkovaní lidé při zhoršení epidemické situace mohli chodit do obchodů bez dalších nutných podmínek, protože je u nich jen malé riziko, že by mohli někoho nakazit. Volný vstup by měli i na hromadné akce.

Neočkovaní by naproti tomu vždy potřebovali negativní test, který se nyní platí. Tuto podobu odmítla strana Jsme rodina, kterou vede předseda parlamentu Boris Kollár, s tím, že je proti „dělení lidí na kategorie očkovaných a neočkovaných“. Vládní koalice tím přišla o většinu ve sněmovně.

Přispěla k tomu i demonstrace z pátku, kdy se stovky lidí pokusily vtrhnout přímo do budovy Národní rady. Protesty pokračovaly i v sobotu a stejně tak jednání parlamentu. Nakonec politici dosáhli kompromisu, podle nějž neočkovaní při zhoršení epidemické situace za testy nebudou muset platit, když půjdou do práce, školy a obchodu.

23. července 2021

Bezplatné testy budou mít zajištěné i pendleři. A pokud přijde další silná vlna koronaviru, lidé si budou moci dělat samotesty u svého zaměstnavatele. V neděli ráno tento návrh prošel parlamentem. Hlasovalo pro něj 77 ze 133 přítomných poslanců, proti bylo 55 a jeden se zdržel, píše deník Sme.



Podle slovenských médií v sobotu střežili vstup do parlamentu těžkooděnci. Demonstranti vyzývali policisty, aby se k nim přidali, ozývalo se pískání a volání „hanba“ a „nevzdáme se“. Někteří lidé přišli se státními vlajkami. Setkání už bylo proti pátku pokojnější, napětí se zvýšilo jen ve chvíli, kdy na policisty někdo hodil lahev.

Na Slovensku zemřelo po nákaze covidem-19 na 14 tisíc lidí a země patří v Evropské unii ke státům s nejmenším počtem očkovaných. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo kolem 40 procent občanů, obě dávky přes 35 procent lidí. Ministerstvo financí pod vedením expremiéra Igora Matoviče přitom až nyní uvolnilo peníze na očkovací kampaň.



Ministr uvolnění peněz odkládal, požadoval doplnění některých informací a peníze nakonec ministerstvu zdravotnictví přiklepl s tím, že důrazně žádá, aby „byly vynaložené účelně a efektivně, protože bychom nechtěli, aby se znova hodily do koše a utratily bez jakéhokoliv efektu,“ řekl Matovič.





Sám nyní čeká na to, až se bude moci nechat očkovat ruskou vakcínou Sputnik. Muž, který ještě v roli premiéra pořídil dva miliony dávek této látky, aby pak ležela ve skladech a nakonec se rozprodávala zpět do Ruska a dalších zemí, původně Sputnik dostat neměl.



Tvrdil totiž, že by ho s ním nemuseli pustit na jednání Evropské unie, protože to není schválená vakcína. Pak začal říkat, že si požádal o termín očkování touto vakcínou, ale nedostal ho. Toto však ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský vyvrátil s tím, že Matovič termín dostal.