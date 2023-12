Putinův strach. Jeho letadlo do Emirátů doprovodily stíhačky s raketami

Letoun s ruským prezidentem dopoledne přistál v Abú Zabí. Stíhačky Su-35 Putina zřejmě doprovodily v rámci posílených bezpečnostních opatření souvisejících s jeho první cestou do regionu od doby před pandemií koronaviru a zahájení ruské invaze na Ukrajině.

Šéf Kremlu po napadení sousední země výrazně omezil své cesty do zahraničí, mimo jiné kvůli zatykači, který na něj v souvislosti se zavlečením ukrajinských dětí do Ruska vydal Mezinárodní trestní soud (ICC). SAE ani Saúdská Arábie však jurisdikci soudu na svém území neuznávají, takže ruskému prezidentovi by nemělo hrozit zadržení.

Putina po příletu přivítal šejk Abdulláh bin Zájid Ál Nahján, ministr zahraničí SAE. Dvojice se poté odebrala do paláce Qasr al-Watan v Abú Zabí, kde se Putin setkal s vládcem země šejkem Muhammadam bin Zájid Ál Nahjánem.

Nad palácem se na počest ruského prezidenta uskutečnila letecká show emirátského vojenského akrobatického týmu, který přihlížejícím nabídl představení s červeným, bílým a modrým kouřem v barvách ruské vlajky.

Ruský diktátor Vladimir Putin přijel do Spojených arabských emirátů. (6. prosince 2023)

Ze snímků z návštěvy je patrné, že Putina do SAE doprovodil jeho blízký spolupracovník a vůdce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov.

Hlava Čečenska Ramzan Kadyrov přichází na uvítací ceremoniál pro ruského prezidenta Vladimira Putina v Abú Dhabí v SAE. (6. prosince 2023)

Ukrajina, jejíž představitelé se účastní právě probíhající klimatické konference OSN v Dubaji, vyjádřili rozhořčení nad Putinovou přítomností v zemi a označili ho za člověka, který v jejich zemi páchá zločiny proti životnímu prostředí.

„Je nesmírně rozčilující vidět, jak se svět chová k válečným zločincům, protože tím on podle mě je,“ řekla Marharyta Bohdanová z ukrajinské delegace na summitu COP28. „To, že pouštějí lidi, jako je on, na velké akce, chovají se k němu jako k milému hostu, je podle mého názoru pokrytecké,“ uvedla. Představitelé ruské delegace na klimatické konferenci odmítli hovořit s médii.