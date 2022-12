Kam by Putin v případě pádu režimu emigroval? Slibně se jeví Saúdská Arábie

„Samotné zapojení do zvěrstev v Buči by pravděpodobně stačilo na doživotní trest v případě, že se Mezinárodní trestní soud dostane k pachatelům,“ říká Christine Van den Wyngaertová, která u tribunálu v Haagu dříve působila jako soudkyně a nyní zde zastává roli poradkyně.

Město Buča se na jaře stalo symbolem ruské bestiality na Ukrajině. Okupanti se z oblasti stáhli koncem března a vzápětí odtamtud začaly přicházet zprávy o masakrech civilistů ruskou armádou a nálezech masových hrobů. Moskva popírá, že by útočila na civilní cíle, i když Ukrajinci takřka denně informují o zasažených civilních domech, autech i nemocnicích.

Putinovým snem podle magazínu Politico samozřejmě je, aby ho v Kremlu jednou vystřídal spřátelený nástupce, který mu umožní bydlet v jednom z jeho paláců v Rusku. Koneckonců, Putin dal imunitu svému předchůdci Borisi Jelcinovi a jeho rodině hned poté, co se chopil moci.

Pokud se ale situace pro Putina v Rusku zhorší natolik, že ho budou i čelní ruští představitelé vinit ze smrti desetitisíců lidí na Ukrajině, kam by mohl člověk v jeho pozici utéct? „Právníci by mu zřejmě doporučili, aby odešel do země, jež nepodepsala statut Mezinárodního trestního soudu a která by hodně váhala s jeho vydáním,“ míní Wyngaertová.

Zde jsou některá místa, kam by se Putin mohl na základě přátelství s tamními vůdci nebo pravděpodobné kvality života vydat.