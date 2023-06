Britský venkov sužuje vlna krádeží. Vybavení podle policie míří do Ruska

Farmářce Eveey Hunterové z Hertfordshire ukradli v září 2021 zařízení v hodnotě 60 tisíc liber, včetně GPS komponentů ze dvou traktorů a kombajnu. Nainstalovala si poté kamery. I přes všechna opatření ale říká, že situace je nejhorší, jakou poznala.

„Je to doslova jako pandemie. Nic není v bezpečí,“ říká o nezvykle vysoké míře zločinu ve venkovské Británii. „Teď nezáleží na tom, jestli je váš traktor zavřený v obilném skladu, zavřený na dvoře s kamerovým systémem. Vezmou ho.“

Policejní statistiky dokládají, že nárůst rizika krádeže není jen její dojem. Krádeže mechanických strojů v Anglii a Walesu vzrostly v prvním čtvrtletí tohoto roku o více než 300 procent. Zvláště se zločinci soustředili na bagry a velice cenná GPS zařízení, řekl portálu Politico komisař Andrew Huddleston, který vede britskou Národní jednotku pro venkovský zločin.

Podle pojišťovací firmy NFU Mutual byl duben nejhorším zaznamenaným měsícem, co se týče krádeží GPS zařízení. „Bez GPS, zásadní součástí moderního farmaření, může dojít k odsunutí sklizně a někteří farmáři budou bez práce,“ upozorňuje specialistka na venkovské záležitosti NFU Mutual Rebecca Davidsonová.

„Směřuje do východní Evropy, bez debat,“ říká o ukradeném farmářském vybavení Huddleston. I když nemá průkazné důkazy, že věci míří do Ruska drceného rozsáhlými, těžkými sankcemi, on a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že to je pravděpodobný scénář.

„Pokud se zeptáme na můj profesionální názor, očekával bych, že černý trh bude reagovat na to, že nějaká země je pod sankcemi. To je to, co zločinci dělají,“ zdůrazňuje komisař.

„Dalo se očekávat, že v důsledku sankcí proti Rusku a obecněji války vzniknou celosvětově černé trhy s celou řadou produktů: zemědělským zbožím, zbraněmi, elektronickým vybavením a tak dále. Souvislost mezi určitou zvýšenou kriminalitou a snahou uspokojit novou poptávku v Rusku a jinde dává smysl,“ uvádí expertka na organizovaný zločin Nicole Jacksonová ze Simon Fraser University.

Policie nás nechrání, říkají zklamaní farmáři

Farmáři si kvůli krádežím najímají soukromé bezpečnostní hlídky. Farmáři si stěžují, že policisté málokdy venkovské zločiny vyřeší. Mají pocit, že je strážci zákona nechali bez ochrany.

Eveeyová uvedla, že i když hlásila krádež okamžitě, forenzní tým přišel až o dva dny později. V té době už musela poslat traktory na opravu.

„Vytočil jsem 999 a nikdy zde nebyla policie,“ postěžoval si farmář Luke Palmer. „Cítili jsme se velmi zklamáni.“

Podle analýzy stanice BBC je o 25 procent větší pravděpodobnost, že podezřelí budou souzeni za zločiny ve městě, než na venkově.

Ukrajinci opakovaně uváděli, že Rusové na jejich území si přivlastňovali zemědělské a další náčiní a posílali jej do Ruska. Velmi jim tím zkomplikovali potřebné zemědělské práce poté, co ukrajinská armáda invazní jednotky vyhnala a umožnila ukrajinským farmářům znovu operovat na svých pozemcích. Kvůli sankcím má Rusko citelný nedostatek sofistikované techniky.