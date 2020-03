EU projevuje nedostatek solidarity vůči východním členům, zní z Polska

„EU musí být mnohem odhodlanější. EU je silná, ale slabá, když jde o rozhodování, a to je dnes její problém. Možná, že to vychází ze skutečnosti, že EU je obecně příliš málo solidární,“ řekl prezident, který je z konzervativní vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS).

„Nejeví dostatek solidarity v chápání naší situace, zemí střední a východní Evropy. Jinými slovy zemí, které spíše nedávno vstoupily do EU a které se snaží dohnat bohaté země Západu,“ řekl Duda s tím, že tyto státy se nyní „snaží zvyšovat svou životní úroveň, aby jejich mladí občané nebyli nuceni hledat práci v zahraničí, aby měli důstojné mzdy a aby normálně žili“.

Podle Dudy by EU měla také pochopit „otázky důležité pro svrchovanost států, jako je energetická a surovinová politika“. Zjevně tak podle agentury AFP narážel na plynovod Nord Stream pod Baltským mořem, kterým přichází ruský plyn do západní Evropy. Plynovod obchází polské území, což Varšavě vadí, protože přišla o tranzitní poplatky.

EU má nicméně pro „velkou většinu Poláků velkou hodnotu, řekl Duda.

„Podporuji EU jako unii národních států, které spolupracují zejména v ekonomické oblasti, aniž by zasahovala do záležitostí, které by měly zůstat v oblasti národní suverenity,“ řekl polský prezident.

Po loňském nástupu PiS k moci se vztahy mezi Polskem a evropskými institucemi - Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou Evropy - poměrně ochladily. Důvodem je několik změn, které nová vláda provedla například ohledně ústavního soudu a sdělovacích prostředků a které někteří západní politikové považují za omezení demokratických principů.