Komu poslat plyn? Němci se snaží vyhnout energetické krizi, která by přinesla výpadky zimních dodávek. | foto: Profimedia.cz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Evropské země se snaží napěchovat zásobníky plynu, takže na začátku zimy by mohly být plné z 80 procent. Politici apelují na lidi, aby šetřili energiemi. Tedy méně klimatizace, osvětlení, sprchování či topení. Ani to ale nemusí stačit, v případě výpadků či hodně tuhé zimy přijde stav nouze. Co bude potom?