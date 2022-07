Německo snižuje dodávky teplé vody. Může to čekat i nás, říká expertka

Německo radí, aby lidé méně vařili, méně topili a nosili teplé svetry. Expertka na energetiku a bývalá výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská se domnívá, že takové rady jsou na místě. „Jednak kvůli energetické bezpečnosti – čím víc uspoříme, tím méně plynu nám bude chybět – a za druhé kvůli ceně. Řadě domácností doběhnou fixní kontrakty a zálohy budou vyšší,“ řekla Kovačovská v pořadu 360° na televizní stanici CNN Prima NEWS.

Německo se rozhodlo v řadě veřejných míst a budov omezit například dodávky teplé vody. Šetření se tak dotkne třeba tělocvičen, sportovních hal a veřejných bazénů v Hannoveru. V některých veřejných budovách sníží i teplotu v chodbách a vypnou venkovní osvětlení.

„Nedovedu si představit scénář, že budou zcela zastaveny dodávky ruského plynu a Česká republika by si žila v plném komfortu, zatímco okolní státy by drakonicky spořily. Je to zbytný luxus a zbytný komfort, musíme se uskromnit,“ řekla Kovačovská. Podle ní můžeme podobná omezení v dohledné době očekávat i v České republice.

Cena plynu se ale podle Kovačovské bude postupně snižovat. „Bude postupně klesat tím, jak se Evropa bude schopna odpoutávat od ruských dodávek a přiláká dodavatele zkapalněného plynu,“ uvedla.

Zbavit se závislosti na plynu z Ruska však podle expertky ještě chvíli potrvá, a to minimálně pět let.

K nelibosti Evropské unie mimo jiné Maďarsko zahájilo jednání s Ruskem o navýšení dodávek plynu. Česká republika by se podle Kovačovské však ke stejným krokům uchylovat neměla. „Pokud jste na něčím seznamu nepřátel a pokud vás někdo několik měsíců vydírá, není racionální žádat o užší spolupráci. Je to spíš sado-maso praktika,“ sdělila expertka televizní stanici CNN Prima News.