Fiala se sešel s chorvatským premiérem, probrali energetiku i Ukrajinu

Česko bude dělat vše pro to, aby během předsednictví v Radě Evropské unie padlo rozhodnutí o vstupu Chorvatska do schengenského prostoru. Po čtvrtečním jednání s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem to na tiskové konferenci řekl předseda vlády Petr Fiala. Země podle něj splňuje všechny podmínky. Plenkovič zopakoval, že Chorvatsko chce vstoupit do schengenského prostoru volného pohybu zboží a osob v lednu 2023.

Na dotaz Fiala odpověděl, že při neformálních rozhovorech se zástupci zemí EU cítil velkou podporu pro vstup Chorvatska do Schengenu. Předvstupním hodnocením už dříve prošly též Rumunsko a Bulharsko, některé státy ale z různých důvodů vstup těchto dvou zemí blokovaly.

„My si dovedeme představit tuto otázku spojit, ale současně za české předsednictví říkám, že pokud by se to na tom mělo zadrhnout a kvůli tomu posouvat, pak je namístě situaci odblokovat, přijmout Chorvatsko, kde cítím obecný souhlas a nevidím překážky ze strany dalších zemí, a proces ukončit tak, aby Chorvatsko 1. ledna mohlo být členem Schengenu,“ řekl Fiala.

Plenkovič uvedl, že podle zprávy od Evropské komise Chorvatsko v osmi oblastech splnilo podmínky a vytvořilo dohledový mechanismus, který se týká kontroly hranic a sledování nelegální migrace. Česko bude podle chorvatského premiéra hrát jakožto země předsedající EU významnou roli.

Plenkovičova vláda si vytkla dva strategické cíle, kromě vstupu do schengenské zóny k nim patří také členství v eurozóně. Summit EU v červnu schválil zavedení společné evropské měny v Chorvatsku. Země se od ledna příštího roku stane dvacátým členem eurozóny. Formálně to stvrdí ministři financí při prvním zasedání pod vedením českého předsednictví EU.