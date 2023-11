Nádherný pohled! Palestinci z úřadu OSN pro uprchlíky oslavovali řádění Hamásu

IMPACT-SE identifikoval čtrnáct zaměstnanců UNRWA, kteří na sociálních platformách oslavovali útok Hamásu na Izrael 7. října. Jedním z nich byl Ebrahim Al Azaiza, který žije ve městě Gaza.

V daný den zveřejnil video, na kterém jsou vidět hořící auta po raketovém útoku, který zasáhl izraelské město. Svůj příspěvek opatřil titulkem „Jaký to nádherný pohled!“, dodal k němu smajlíky štěstí a ohně.

Jiný učitel UNRWA z Gazy Afaf Talab, 4. listopadu na své facebookovém profilu označil násilnosti spáchané ozbrojenci teroristické skupiny jako „první skutečné vítězství“ na cestě k osvobození celé Palestiny. Vyzdvihoval též, že „tisícovka mužů za tři hodiny“ byla schopna způsobit, že „celá města byla vyprázdněna během jedné noci“, cituje portál Times of Israel ze zprávy IMPACT-SE.

„Je to nezapomenutelné slavné ráno,“ napsala k útoku Hamásu Rnoš Salahová, která žije v Rafáhu a pracuje ve školicím středisku UNRWA v Gaze. Další členové agentury citovali z textů islámské věrouky, podle kterých je darování milosti nepříteli chyba.

Generální ředitel IMPACT-SE Marcus Sheff se domnívá, že teroristický útok 7. října je důsledkem obsahu školních osnov palestinských dětí ve školách UNRWA.

„Již léta upozorňujeme, že palestinské školy v Gaze a na Západním břehu Jordánu indoktrinují k extrémní nenávisti k Židům a podněcují studenty k vraždění,“ řekl portálu Media Line. „To, co jsme viděli, byl výsledek dlouholeté indoktrinace.“

UNRWA provozuje v Pásmu Gazy 183 škol, které navštěvuje více než 286 tisíc studentů. Na vzdělávání jde 58 procent rozpočtu agentury.

IMPACT-SE dlouhodobě varuje, že školy používají učební osnovy Palestinské samosprávy, které vyzývají k nenávisti k Židům a oslavují džihád a mučednictví. Na jedné škole se například žáci pátého stupně oslavně učili o palestinské teroristce Dalal Mughrabíové, která v roce 1978 při bombovém útoku na autobus zabila 38 Izraelců.

Podle zprávy neziskové organizace více než sto členů Hamásu, kteří proti Izraeli spáchali v letošním či uplynulých letech teroristické činy, absolvovalo školy provozované UNRWA. „Ve vozidle jednoho z teroristů, kteří se 7. října podíleli na masakrech proti izraelským rodinám a které bylo nalezeno v Izraeli, byl nalezen diplom UNRWA,“ píše se v ní.

„Můžete vidět souvislost mezi lekcemi, které se vštěpují žákům ve školách UNRWA v Gaze, a tím, co se odehrálo 7. října,“ řekl Sheff. Podle něj není překvapení, že absolventi těchto škol mají na svědomí krveprolití v Izraeli. „Hamás dal své záměry v arabštině najevo naprosto jasně. Četli jsme to v učebnicích, ale škoda už byla napáchána. Je to nevýslovná újma,“ dodal.

Sheff chce zprávu představit americkým zákonodárcům, aby změnily postoj USA k UNRWA. Spojené státy jsou jejím největším dárcem, zmrazení fondů agentuře OSN žádá IMPACT-SE i od ostatních vlád.

Izraelská armáda se nedávno dostala do sporu s UNRWA, když organizace požadovala dodávky pohonných hmot. „Zeptejte se Hamásu, zda si můžete nějaké vzít,“ napsala armáda k satelitní fotce palivových nádrží uvnitř Gazy.

Tel Aviv rozčílilo též vyjádření generálního tajemníka organizace Antónia Guterrese, podle něhož útok Hamásu na Izrael „nevznikl ve vakuu“ a že Palestinci trpěli 56 let „dusivou okupací“. Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan jej vyzval k odstoupení.

Česká ministryně Jana Černochová prohlásila, že Česká republika by měla úplně vystoupit z OSN, protože „fandí teroristům“. Rozčílilo ji, že Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří ve válce mezi Hamásem a Izraelem. Její slova se setkala s velkou kritikou.

Představitelé OSN uvedli, že od 7. října během odvetných izraelských úderů bylo zabito 88 členů z UNRWA. Podle nich jde nejvyšší zaznamenaný počet obětí z řad Spojených národů v jednotlivém konfliktu.

UNRWA byl založen v roce 1949 ve reakci na palestinský exodus po izraelské válce za nezávislost. Poskytuje vzdělání, zdravotní péči, sociální služby a pomoc při mimořádných událostech více než čtyřem milionům palestinským uprchlíkům žijící v Jordánu, Libanonu a Sýrii. V Pásmu Gazy má asi 13 000 pracovníků.