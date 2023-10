VIDEO: Zkrvavený muž se zřítil do výpusti památníku 11. září v New Yorku

Moment zděšení zažili lidé, kteří byli svědky prapodivného činu třiatřicetiletého neznámého muže u Národního památníku 11. září v New Yorku. Nejprve skočil dolů z výšky devíti metrů z okraje památníku do vodní nádrže, následovně se již s viditelným krvácejícím zraněním rozhodl sklouznout dolů do výpusti, která je součástí komplexu památníku a dosahuje hloubky zhruba šesti metrů.