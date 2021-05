Německé výhody pro očkované mají zelenou. Těžit z nich budou i Češi

Německo pro občany očkované proti covidu-19 a ty, kteří už nákazu proděli, ruší karanténu, testy i zákaz vycházení. Dál však musejí nosit respirátor. Výhody získají i očkovaní Češi, při cestách do Německa nemusí do karantény. Návrh německé vlády v pátek schválila Spolková rada. Mírnější pravidla by mohla začít platit už o víkendu.