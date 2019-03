Novináři očekávali sex, Lennon s Yoko ovšem z postele mluvili o míru

Historické okamžiky Sledovat další díly na iDNES.tv

Svatební fotografie slavného „beatla“ Johna Lennona s osobitou umělkyní Yoko Ono na pláži pod Gibraltarskou skálou vešla do dějin a objevila se i na gibraltarské poštovní známce. Ano si tu řekli v krátkém obřadu 20. března 1969.

Líbánky v posteli

Následné líbánky ale dopadly úplně jinak, než veřejnost předpokládala. Místo soukromého odpočinku mimo dosah novinářů se rozhodli pro „politické“ turné. Zamluvili si apartmá hotelu Hilton v Amsterdamu, kam svolali novináře a zahájili kampaň za mír – Bed-In Peace.

60. léta přinesla všeobecné zklamání z mírových snah politických elit. Místo aby politici války zastavili, objevily se dokonce nové konflikty. Ve Spojených státech amerických se nejmladší generace ostře vyhranila proti válce ve Vietnamu. Veřejnost odsoudila invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa, rostly obavy z rozpoutání nového konfliktu na Blízkém východě po Šestidenní válce.

Politické promluvy manželské dvojice z hotelové postele, které zaznamenala většina světových médií, část veřejnosti nadchly, část pobouřily. Našli se i ti, kteří „postelovou kampaň za mír“ osočili ze zlehčování závažného tématu.

Bagismus ve Vídni

Dvojice vydržela v Amsterdamu sedm dní a pak se vydala do Vídně, kde přišli s novým pojmem mírové kampaně, „bagismem“. Na tiskovou konferenci v hotelu Sacher dorazili 31. března 1969, zabaleni do bílého pytle.

Tvrdili, že tak nebude žádný člověk odsuzován na základě barvy kůže, délky vlasů, oděvu nebo věku. Posluchač tak nebude rušen vzhledem promlouvajícího, ale uslyší pouze vzkaz, který mu osoba předává.

„Postelová kampaň“ pak měla pokračovat v New Yorku, ale imigrační úřady odmítly Lennona vpustit do USA kvůli tomu, že byl v minulosti usvědčen z konzumace marihuany. Skutečným důvodem však zřejmě byly Lennonovy radikálně levicové názory, které se nezamlouvaly nové administrativě Bílého domu v čele s Richardem Nixonem.

Dejte míru šanci

Novomanželé se proto přesunuli do Kanady. Z postele v Hotelu královny Alžběty k veřejnosti promlouvali od 26. května.

Protest proti válčení vyvrcholil v montrealském hotelu 1. června, kdy John Lennon, Yoko Ono a další známé osobnosti včetně spisovatelů Timothyho Learyho a Allena Ginsberga natočili společně slavný hit „Give Peace a Chance“.

V prosinci pak John s Yoko nechali v 11 metropolích po celém světě vyvěsit billboardy s nápisem „WAR IS OVER! If You Want It – Happy Christmas From John and Yoko“. Stejný text se objevil i v jejich slavné skladbě Happy Christmas.

Přestože John Lennon byl v té době stále ještě součástí The Beatles, jeho sólové aktivity včetně „Bed-In Peace“ předznamenaly rozpad slavné kapely. V roce 1969 sice ještě vyšlo povedené album Abey Road a v roce 1970 LP Let It Be, které skupina natáčela na začátku roku 1969, ale šlo už jen o labutí píseň proslulé čtveřice, která se definitivně rozešla v dubnu 1970.

Celebrity a politika

Kampaň „Bed-In Peace“ předznamenala fenomén, který se ve veřejném prostoru od té doby začal objevovat stále častěji – politická vyjádření mediálně známých osobností. „Postelové seance“ Johna s Yoko byly prvními politickými proklamacemi celebrit, kterým se dostalo takové mediální pozornosti.

Už v předchozích letech se k politice vyjádřila celá řada herců, zpěváků nebo malířů. Ale až John Lennon s Yoko Ono oslovili tak početné publikum. Oba se později ještě více radikalizovali. Lennon se v několika rozhovorech dokonce přihlásil k maoistické ideologii, ale žádné jeho další iniciativě se až do jeho smrti v roce 1980 nedostalo takové pozornosti jako „Bed-In Peace“.