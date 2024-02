V2 + V2. Mezi státy Visegrádu zeje civilizační propast, hodnotí tisk schůzku

„Bylo výmluvné, že bilaterální jednání premiérů Česka a Polska ráno před samotným summitem trvalo déle než jednání ve čtyřech,“ píše RFE/RL. Čeští diplomaté rozhovor Fialy a Tuska popsali jako „velice srdečný“. Polsko mimo jiné dalo najevo, že je připravené podpořit českou iniciativu nákupu dělostřelecké munice pro Ukrajinu.

„Tisková konference po konci čtyřstranného jednání byla docela jiným příběhem. Všichni s křečovitými úsměvy více méně přiznali, že jejich přístupy se značně liší,“ uvádí stanice RFE/RL. Díky snaze premiéra Fialy mohla skupina prohlásit, že se shodne alespoň na odsouzení nelegální invaze Ruska na Ukrajinu a na nutnosti Ukrajinu podpořit.

Už v otázce, jak tuto podporu realizovat, se ovšem lídři neshodují. Zatímco Česko a Polsko jsou zastánci vojenské podpory, Orbán je pouze pro humanitární či finanční pomoc, stejně jako slovenský Fico, který také opakovaně zdůraznil nutnost okamžitého příměří, jelikož více zbraní podle něj konflikt nevyřeší.

„Co na konci studené války začalo jako platforma pro spolupráci čtyř zemí, které se chtěly zbavit sovětského dědictví a vzájemně se podpořily při začleňování do západních politických institucí, se rychle proměnilo v blok, který je třeba brát vážně,“ píše RFE/RL.

V4 zastupuje téměř 65 milionů obyvatel a významně ovlivnila evropskou migrační, zemědělskou i zahraniční politiku. Právě v zahraničněpolitické otázce, té nejvýznamnější v současné Evropě, která se týká války na Ukrajině, se ale cesty členských zemí bloku rozcházejí. Názorová propast šíře kaňonu je nyní tak evidentní, že by nebylo od věci hovořit o V2+V2, uzavírá stanice.

Také německá agentura DPA o pražské schůzce V4 napsala, že „válka na Ukrajině rozdělila“ členy této skupiny.

„Nejvýraznější rozkol v historii formátu“

Setkání komentoval také slovenský list Nový čas. „Lídři zemí jsou momentálně rozdělení do dvou táborů. Jde doposud o nejvýraznější rozkol v historii fungování tohoto formátu. Jablkem sváru je zejména odlišný postoj k Ukrajině,“ napsal.

Podle listu Sme se premiéři Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico vzdalují Česku a Polsku. „Ještě před dvěma lety měla polská vláda názorově blíže k Maďarsku, začátek ruské invaze na Ukrajinu jejich vzájemné vztahy narušil. Poté, co se polským premiérem stal Donald Tusk a na Slovensku zvítězil Robert Fico, se Poláci vzdálili Slovensku,“ dodal.

List Pravda uvedl, že Česko a Polsko jsou pro vojenskou pomoc Ukrajině bránící se ruské vojenské invazi, Slovensko a Maďarsko zbraně Kyjevu posílat nechtějí, pokud nejde o komerční kontrakty. List také poukázal na to, že slovenský premiér Fico po setkání s kolegy ze zemí V4 před novináři neuvedl, jaké konkrétní řešení k zajištění míru na Ukrajině, které prosazuje, sám navrhuje.

„Postoj slovenského premiéra je o to více zarážející, že historických příkladů z vlastní minulosti máme více než dost,“ napsala Pravda. Jako příklad uvedla mnichovskou dohodu z roku 1938 o postoupení části československého území Německu a dodala, že za necelého půl roku pak nacistická vojska pochodovala Prahou.

„Politik, který má plná ústa míru, netuší, jak ho dosáhnout. Ví jen tolik, že vojenská pomoc Ukrajině je chyba a dodávky zbraní by měly skončit. Na to neexistuje jiné vysvětlení než to, že Ficova představa o míru znamená ukrajinskou kapitulaci a ruské vítězství,“ napsal slovenský Denník N.

Podle listu čtveřice premiérů navenek dodržovala dekorum, ale rozdíly byly tak zjevné, že každý měl potřebu dát najevo, že s názory té druhé dvojice politiků nemůže souhlasit. „Říct, že mezi dvojicemi Slovensko/Maďarsko a Česko/Polsko existuje rozdíl, je málo. Je mezi nimi civilizační propast a Fico kope stále hlouběji,“ dodal.

Slovenský portál pravda.sk připomněl, že ačkoli setkání premiérů čtyř středoevropských zemí předcházela vyjádření o tom, kdo se s kým nechce setkat, nakonec konflikty vystřídala diplomacie. V otázce Ukrajiny se sice shodli, že Rusko je agresor, kamenem úrazu se však ukázala forma pomoci pro Ukrajinu, napsala pravda.sk

Slovenský tisk také zaznamenal, že Fica při příchodu na jednání v Praze vypískaly desítky demonstrantů.