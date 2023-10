Meloniová po roce zůstává populární, získala si i Evropu. Na migraci nevyzrála

Meloniové strana Bratři Itálie (FdI) si podle průzkumů udržuje preference kolem 30 procent, a je tak stále nejpopulárnější italskou politickou stranou. Podle poslední sondáže pro stanici Sky z 16. října by FdI volilo 29,6 procenta voličů, což je více než při loňských parlamentních volbách, kdy jí dalo hlas 26 procent voličů. Záporně však vládu hodnotí 56 procent voličů.

„Italové oceňují více premiérku než její vládu,“ řekl emeritní profesor politických věd na Boloňské univerzitě Gianfranco Pasquino. Podle něj je Meloniová totiž nejschopnější političkou v kabinetu. „Ona garantuje stabilitu, což voliči oceňují,“ dodal Pasquino.

Podle profesora politické sociologie na pařížské univerzitě Sciences Po Marca Lazara se Meloniové podařilo uklidnit zahraniční vlády i finanční trhy, které sledovaly její vstup do exekutivy s obavami vzhledem k minulosti premiérky i její krajně pravicové strany. FdI mají kořeny v Italském sociálním hnutí, které sdružovalo nostalgiky po fašistickém režimu.

„(Meloniová) usilovala o získání mezinárodního kreditu. Spočítal jsem, že uskutečnila sedmatřicet zahraničních cest za dvanáct měsíců,“ uvedl Lazar s tím, že do této statistiky nezahrnul přesuny do Bruselu kvůli unijním zasedáním.

Podle něj se italské premiérce ve velké míře podařilo vybudovat si příznivý obraz v zahraničí, byť ostatní evropské vlády jsou vůči Meloniové stále trochu podezíravé. Premiérka mimo jiné ukázala, že podporuje pomoc Ukrajině, ačkoliv v její koalici jsou i politici, kteří vyjadřovali obdiv ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podle Lazara je současná vláda „nejvíce pravicová od vzniku Italské republiky“ v roce 1946.

„Má lehce problematický vztah s Evropskou unií, ale méně, než se původně předpokládalo,“ řekl Pasquino. Podle něj italská premiérka musí s unijní institucemi „vyjednávat, ačkoliv jí nejsou někteří partneři příjemní“. Podle politologa je Meloniová duší blízko národoveckým silám. „V obecné rovině je pro větší Itálii a ne pro větší Evropu,“ dodal Pasquino.

V domácí politice Meloniová zatím nečelí vážnější konkurenci. „Opozice je rozdělená a nenabízí žádnou dobrou alternativu. Dnes není žádný důvod si myslet, že by opozice dokázala vyhrát volby,“ myslí si Pasquino. Opoziční strany se navíc přetahují o stejné hlasy místo toho, aby se snažily získat voliče, kteří hlasovali pro vládní strany.

V hospodářské politice se italská vláda příliš neodchýlila od kurzu, který nastavil Meloniové předchůdce Mario Draghi. Toho přitom Meloniová v opozici silně kritizovala. Podle Pasquina si v této oblasti současná vláda „nevedla ani dobře, ani špatně“. „Meloniová je schopná politička, ale neumí nastavovat veřejné politiky,“ poukázal Lazar. Příkladem podle něj byla daň z nadměrných zisků bank, kterou vláda oznámila, ale pak ji mnohokrát musela upravit.

Mezi prvními rozhodnutími vlády bylo omezení venkovních hudebních slavností, takzvaných rave party, či přísnější zákony proti kriminalitě mladistvých. „Vzhledem k tomu, že vláda má jen omezený manévrovací prostor v hospodářské politice kvůli vysokému státnímu dluhu Itálie, tak premiérka potřebuje ukázat, že zůstala věrná svým konzervativním a tradičním hodnotám,“ míní Lazar.

Někteří kritici však Meloniové vyčítají, že se ve vládě i ve straně obklopuje jen svými věrnými a také příbuznými. V kabinetu zasedá její švagr, ministr zemědělství Francesco Lollobrigida, a významnou pozici ve straně získala její sestra Arianna Meloniová.

„Ona nikomu nedůvěřuje, což je výsledkem její politické kultury. Pochází z malé strany, která ještě před několika lety měla čtyři procenta hlasů a byla na okraji,“ řekl Lazar, podle kterého Meloniová řídí vládu i svou stranu jako „malý klan“ sestavený z příbuzných či naprosto oddaných spolupracovníků.

Ani ona s migrací nedokázala nic udělat

Jestli se Meloniové něco nepodařilo, tak je to snížit počet migrantů, kteří připlouvají do Itálie, jak slibovala před volbami. Od počátku roku do 20. října do Itálie připlulo na 141 000 migrantů, což je téměř dvakrát tolik, kolik ve stejném období loňského roku. Výrazný nárůst počtu příchozích migrantů vláda připisuje špatné politické situaci v Africe a globálním krizím, jako je válka na Ukrajině.

Kritici však připomínají, že premiérka jako představitelka krajně pravicové opozice kritizovala předchozí vlády za výrazně nižší počty migrantů a slibovala „námořní blokádu“. Zkrocení migrace patřilo k hlavním slibům, které Meloniová dávala Italům před loňskými parlamentními volbami.

Meloniové kabinet se snažil problém migrace v prvním roce vlády řešit skrze některá legislativní opatření. Ke konci loňského roku přijal nová pravidla pro působení nevládních organizací v záchranných operacích. Ta například nutí lodě, které tyto organizace provozují, aby po každé pomoci migrantům požádaly o přidělení přístavu k jejich vylodění. To podle organizací výrazně ztěžuje a zpomaluje jejich pomoc migrantům na moři. K dalším restrikcím přistoupil kabinet letos v září. Vláda počítá s posílením detenčních zařízení i s přísnějším prověřováním těch migrantů, kteří se prohlašují za nezletilé. Nezletilí migranti mají totiž nárok na silnější ochranu.

Dosavadní vládní přístup však Italy nepřesvědčil. Podle říjnového průzkumu agentury Quorum/YouTrend pro stanici Sky si dvě třetiny Italů myslí, že vláda není schopna problémy spojené s migrací řešit. „Meloniová a její spolupracovníci, například ministr vnitra (Matteo Piantedosi), se dopustili chyby, když si mysleli, že pro řešení migrace stačí říct: ‚Zavíráme hranice či zavádíme přísná pravidla‘,“ řekl italský politolog Gianfranco Pasquino.

Italská premiérka nyní opakuje, že je zapotřebí, aby se v migrační politice více angažovala Evropská unie. To přitom tvrdily i předchozí vlády, které například prosazovaly kvóty pro přerozdělování žadatelů o azyl. Proti nim byli někteří blízcí spojenci Meloniové – polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) či maďarský premiér Viktor Orbán. Italští vládní představitelé mluví také o rozvojovém plánu pro Afriku, jehož obrysy jsou ale zatím nejasné.

Podle profesora historické sociologie na francouzské univerzitě Sciences Po Marka Lazara tak Meloniová musela slevit ze svých předchozích prohlášení. „Meloniová by chtěla, aby EU měla větší váhu v migraci, ale v ostatních oblastech ne. Je otázkou, zda to jde,“ uvedl Lazar.

Podle Pasquina však zatím migrační situace neubírá vládě preference, protože ani opozice nemá jasné řešení. „Italové si na tento problém zvykli,“ domnívá se politolog. V otázce migrace tak podle něj nyní nedochází k „přelévání hlasů“ mezi jednotlivými stranami.

Podle Lazara s migrací souvisí i některé iniciativy vlády a vládních představitelů na ochranu italské kuchyně či proti nadměrnému používání cizích slov. Podle něj je to součástí tvorby národní identity, která v Itálii zesílila od konce 80. let v reakci na separatistické snahy severních regionů a také s nárůstem počtu přicházejících migrantů.

„V italské společnosti je dost zakořeněná představa, že ve světě, který se mění, je nutné se zastat italské identity,“ řekl Lazar. S tím souhlasí i Meloniová a její postfašistická strana Bratři Itálie. Meloniová a její spolustraníci podle něj sdílí představu, že „Italem je ten, kdo se narodil v Itálii do italské rodiny a je křesťanem a katolíkem“.