Mladík na rušné ulici v Indii ubodal dívku, lidé nečinně procházeli kolem

Kamera natočila muže v modrém tričku, jak na jedné z ulic přitlačil mladou ženu ke zdi domu a opakovaně ji bodal nožem, dokud se nesvezla na zem. Ani poté s útokem nepřestal. Do bezvládného těla znovu a znovu kopal, pak zvedl ze země betonovou cihlu, hodil ji dívce na hlavu a odešel. Po chvíli se ale znovu vrátil a mrštil cihlou po dívce ještě jednou.

Na záznamu je vidět, že během několik minut trvajícího útoku kolem dvojice prošlo hned několik lidí. Pouze jeden z nich se však pokusil zasáhnout a útočníka odtáhnout. Poté ale snažení zanechal a odešel.

„Tělo mé dcery bylo v hrozném stavu. Ležela tváří k zemi. Pomoc dorazila na místo moc pozdě. Měla rozbitou hlavu, byla bez života. Už nemělo smysl ji vozit do nemocnice,“ popsal stanici CNN otřesený otec oběti Janak Raj, zatímco se zajíkal slzami.

„Týrá mě, že mé dceři nikdo nepomohl. Kdyby to někdo udělal, mohla být dnes na živu. Někteří kolemjdoucí si vraždu natáčeli, místo aby zasáhli. Mohli alespoň křičet, mému dítěti by to pomohlo,“ dodal Raj. „Necítím se být naživu. Tolik mi chybí,“ popsal svůj zármutek.

Indická policie uvedla, že pachatele zločinu v pondělí zadržela. Jde o muže jménem Sahil, který se živil jako mechanik. Podle vyšetřovatelů měla dívka s útočníkem vztah a chtěla se s ním rozejít.

„Shromažďujeme důkazní materiál a pracujeme na tom, aby pachatel dostal co nejpřísnější trest,“ uvedl policejní komisař Dependra Pathak. Na otázku ohledně svědků události, kteří oběti nepomohli, řekl, že jejich chování bylo „vrcholem necitlivosti“ a vybídl lidi, aby v podobných případech zasáhli.

Nejnebezpečnější místo pro ženy na světě

Zločin je posledním z řady vražd a znásilnění, které vyvolaly hněv ohledně toho, zda se v Indii dělá dost pro ochranu žen a pro potrestání útočníků.

„V Dillí byla brutálně zavražděna nezletilá dívka. Je to velmi smutné a nešťastné. Zločinci se stali neohroženými a z policie nemají strach,“ uvedl na Twitteru ministr Dillí Arvind Kejriwal. Swati Maliwalová, předsedkyně komise pro ženy v Dillí, uvedla, že tak děsivý incident ještě nezažila. „Dillí se stalo pro ženy a dívky extrémně nebezpečné,“ konstatovala.

Podle průzkumu Nadace Thompson Reuters z roku 2018 je Indie nejnebezpečnějším místem pro ženy na světě.

Četnost trestných činů páchaných na ženách tu neustále roste. Podle údajů indického Národního úřadu bylo v roce 2020 spácháno o dvacet procent více trestných činů proti ženám než v roce 2013.

Kalpana Sharmaová, indická spisovatelka a novinářka věnující se problematice domácího násilí, uvedla, že vražda poukazuje na „hluboce zakořeněnou misogynii“, která je v indické společnosti stále rozšířená, a navzdory některým vládním krokům nedošlo k dostatečné změně.

Projevy násilí na veřejnosti podle ní často pramení ze zcela běžné brutality v domácnostech. „Skryté násilí, jež je mimo dosah veřejnosti, je proporcionálně mnohem vyšší, a je základem těchto případů veřejného násilí,“ popsala listu The Washington Post.

„Pokud je postavení ženy v domácnosti takové, že může být bita, koupena za věno nebo znásilněna, to, co se odehrává ve veřejném prostoru, je jen rozšířením tohoto problému,“ dodala Sharmaová.

Víkendová vražda vyvolala vzpomínky na hrůzný případ z roku 2012, kdy skupina šesti mužů v Dillí brutálně znásilnila a zbila třiadvacetiletou Jyoti Singhovou. Těžce raněná žena, již útočníci znásilnili kovovou tyčí, mučili a kousali, později zemřela v nemocnici.

Její smrt vyvolala masové demonstrace, které indickou vládu přiměly řešit ochranu žen před násilím ze strany mužů. Země zavedla právní reformy – rozšířila definici znásilnění a ze stalkingu a voyeurství udělala trestné činy. Mnozí si ale stěžují, že tato opatření nejsou dostatečná, neboť zprávy o nových útocích a vraždách jsou v Indii téměř na denním pořádku.