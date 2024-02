OBRAZEM: Tallinn v troskách. Takto by vypadal po útoku Rusů

Krutou realitu války se podařilo zachytit estonským umělcům Estookinovi a Rebece Parbusovým. Ti stvořili koláže, na kterých je vyobrazeno, jak by známá místa hlavního města Estonska Tallinnu mohla vypadat během válečného konfliktu. Nebýt nápisů v estonštině, mohli by si je někteří splést s autentickými snímky ze současné, boji těžce zasažené Ukrajiny. I to bylo cílem umělců; připomenout dvouleté výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.