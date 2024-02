Světová válka Eritrejců. Jak domácí konflikty migrantů rozkládají Západ

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Afrika vtrhla o víkendu do největšího města Severní Karolíny Charlotte nečekaně, zato se střelbou, klacky, tyčemi a raněnými. Rozhodně to není ojedinělý případ. Migranti tahají své domácí konflikty a problémy do Evropy, Ameriky či Izraele a způsobují tam chaos. Riziko je to o to větší, že postupuje pomalu a nenápadně.