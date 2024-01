Omezit migraci? Naopak. Eurokomisařka chce ročně dostat do EU o milion lidí víc

Do Evropské unie (EU) podle unijních statistik přichází okolo 3,5 milionu legálních přistěhovalců ročně. Podle Johanssonové je to však málo vzhledem k tomu, že populace v členských zemích stárne, což se negativně projevuje na pracovním trhu.

„Legální migrace funguje velmi dobře, ale není to dost,“ prohlásila eurokomisařka během debaty organizované řeckou vládou v Aténách.

Optimální situace podle ní nastane, pokud se do Evropy podaří legální cestou dostat každý rok o milion více lidí, kteří se budou schopni zapojit do práce.

Naproti tomu migranty, kteří do Evropy přicházejí nelegálně, by unijní státy měly podle Johanssonové účinněji navracet do zemí původu a lépe spolupracovat se zeměmi, z nichž na kontinent míří.

EU se v prosinci shodla na novém migračním systému, který má umožnit mimo jiné rychlejší vyřizování žádostí o azyl a lepší identifikaci migrantů.

„Musíme předejít tomu, aby přicházeli lidé, kteří prostřednictvím převaděčů často riskují své životy,“ řekla komisařka. Do EU loni nelegálně přišlo přes 300 000 lidí, většinou z afrických či asijských států. Převážná část z nich mířila do unie přes Středozemní moře ke břehům Itálie, Řecka, Španělska, Kypru či Malty.