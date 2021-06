VIDEO: Dron na „sebevražedné“ misi ukázal unikátní záběry islandské sopky

Erupce islandské sopky Fagradalsfjall v údolí Geldingadalir zaujala lovce neotřelých záběrů. Jeden z nich se rozhodl vrhnout ve snaze o co nejzajímavější pohled dron do „sebevražedné“ mise. Streamoval nitro vulkánu do posledních chvíle, dokud ho láva nepohltila.