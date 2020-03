Muž v bruselském metru slinami znečistil madla. Soupravu vyřadili z oběhu

Zatím neidentifikovaný cestující, zřejmě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, si na záběrech nejprve sundal roušku a pak si střídavě ústy slinil prsty, které následně otíral o madlo. Ze záběrů není jasné, jestli tak činil proto, že chtěl koronavirus sám chytit, nebo že ho chtěl šířit.

Muže, který v jedné ruce držel plechovku piva, v tu chvíli natáčelo hned několik spolucestujících. Přestože dopravce na situaci hned nezareagoval, muže krátce po incidentu zatkla policie.

„Souprava byla poté okamžitě vyřazena z oběhu a vydezinfikována,“ oznámil mluvčí bruselské hromadné dopravy na svém Twitteru. „Všechny soupravy metra čistíme na denní bázi,“ dodala později mluvčí společnosti STIB, která ve městě provozuje hromadnou dopravu.

Video sdílené na sociálních sítích okamžitě vyvolalo lavinu rozhořčených reakcí.

„Měli bychom to hlásit vládě, ale té je to stejně jedno,“ komentoval chování pasažéra jeden z diskutujících.



Doufám, že mu teď pošlou fakturu za čištění, policejní zásah i za zpoždění provozu,“ napsal jiný.

I also hope he has recovered the bill for extra cleaning, police time, interruption to services.