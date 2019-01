Australský farmář z trucu založil vlastní stát, zastupovali ho i Češi

Když vláda spolkového státu Západní Austrálie zavedla nové výkupní kvóty pšenice, Casley je zavrhl jako likvidační. S kabinetem o nich napřed několikrát marně vyjednával. Nakonec 21. dubna 1970 přeměnil svou farmu v provincii Hutt River na nezávislý stát. Ten zabírá 75 kilometrů čtverečních, a je tak větší než Vatikán či Monako.

Casleyho spoluobčany tvoří jeho rodinný klan a počet stálých obyvatel knížectví poblíž břehů Indického oceánu se nyní pohybuje kolem třiceti. Za své občany také označuje dnešních zhruba 13 tisíc příznivců z ciziny.

Metropolí otec sedmi dětí prohlásil osadu Nain, ve které sídlí kaple, pošta i vládní budova. Casley v zemi zavedl vlastní zákony a měnu, ale i poštovní známky a pasy.

Odtržení Hutt River se v sedmdesátých letech řešilo hned na nejvyšších místech australské federace. Svědčí o tom důvěrný kabelogram, který podle novináře Nicka Middletona zaslalo 27. května 1976 ministerstvo zahraničí tehdejšímu premiérovi.

„Podle našich právníků neexistuje v současnosti žádná relevantní informace ani důkaz, že by Casley porušil australské zákony. Přesto se po zevrubné úvaze domníváme, že jeho snahy o uznání svrchovanosti ‚státu Hutt River‘ a sebe samého jako ‚knížete Leonarda’ nejsou žádoucí a federální i místní úřady by jim měly podle svých možností administrativním způsobem bránit,“ uvádí později zpřístupněný dokument.

Centrální moc separatisty nerozdrtila, klacky pod nohy jim ovšem házela ráda. Pošta například v roce 1976 přestala Hutt River obsluhovat, a Casley proto musel zásilky vyřizovat oklikou přes Kanadu. Největším jablkem sváru ale byly a jsou daně, které monarcha nechce odvádět.

Země nezemě Po celém světě je řada států, republik, království a císařství, které na mapě nenajdete. Jejich vládci totiž vyhlásili nezávislost, kterou jejich mateřské země či zbytek světa neuznaly. Jaký je příběh zemí jako je Lakota, Seborga, Azavad nebo Bangsamoro? Nový seriál portálu iDNES.cz představí některé z nich.

V roce 1977 kvůli tomu dokonce na několik dní vyhlásil Austrálii válku. Později nicméně připustil, že úřadům dává něco, co povýšeně nazval „dary“. Rád se také ohání dopisem daňového úřadu z roku 2005, v němž stojí, že Austrálie není pro daňové účely bydlištěm Casleyho ani jeho dnes již zesnulé manželky Shirley.

Nejvyšší soud Západní Austrálie přesto předloni rozhodl, že kníže a jeho syn Arthur musí zpětně doplatit přes 3 miliony australských dolarů (48 milionů korun). Částka zahrnuje neuhrazené daně z příjmů z finančních let 2006 až 2013 plus penále a úroky. Farmářovu obhajobu označil soudce výrazem, který lze přeložit jako žvásty.

Československý honorární konzul Kříž díky knížectví emigroval

Samozvané knížectví vyváží pšenici a květiny. Hlavně však představuje magnet pro turisty, jejichž zvědavost plní Casleyho kasu. Zájemci o návštěvu platí za „vízum“ čtyři australské dolary (64 korun). Za ty je separatisté po státečku osobně provedou.



Samostatnost Hutt River neuznal žádný stát světa. Farmářova rodina nicméně tvrdí, že navázala diplomatické styky s Chorvatskem, Keňou, Pobřežím slonoviny a Beninem. Chlubí se i přáním k 46. výročí nezávislosti Hutt River, které Casleymu zaslala britská královna Alžběta II.



Hutt River Rozloha: 75 km² Počet obyvatel: 30 Rok vzniku: 1970 Místo vzniku: Austrálie Hlavní město: Nain Vlajka: modré pole s bílým kruhem s modrým ptákem, který drží zlaté váhy Jazyky: angličtina, francouzština, esperanto Měna: dolar Hutt River

S farmářem si od roku 1976 dopisoval také jihlavský rodák Vladimír Kříž, kterého Casley ustavil honorárním konzulem Hutt River v Československu. Kříž sobě a manželce vyrobil diplomatické pasy knížectví, s nimiž oba v roce 1984 přejeli z Rumunska do Jugoslávie, odkud se dostali do Rakouska a USA. Fiktivní státeček jim tak prorazil cestu do svobodných zemí za železnou oponou.



V roce 1996 získal diplomatický pas knížectví dobrodruh Petr Suchý, který se s Casleyem potkal v Keni a stal se jeho zástupcem v Česku. Když se však v říjnu 1999 vykázal pasem na ruzyňském letišti, byl zadržen a vyslýchán. Policie a prokuratura následně půl roku zkoumala, zda nespáchal trestný čin padělání veřejné listiny.

„Není důvodu nevěřit výpovědi obviněného, že předložil předmětný pas v žertu, se záměrem vyzkoušet pozornost pracovníků cizinecké policie,“ zdůvodnila nakonec státní zástupkyně, proč šetření ukončila.



Nemocný kníže Leonard loni ve svých 91 letech předal symbolickou korunu. Dostal ji nejmladší syn a bývalý učitel Graeme. Na abdikační obřad separatisté pozvali i tehdejšího australského premiéra Malcolma Turnbulla, který však nabídku zdvořile odmítl.

Co bude v důchodu dělat Casley, kterého stanice ABC označila za showmana, není jasné. Objevily se třeba informace, že zveřejní něco ze svého výzkumu. Prohlašuje se totiž i za matematika a fyzika a soukromě už publikoval několik (pseudo)vědeckých článků i knih. Nový kníže Graeme každopádně oznámil, že chce zlepšit vztahy svého státu s Austrálií.