Jiří děti nechtěl. Pak litoval, že se nedožije jejich puberty, říká Menzelová

S Jiřím Menzelem se Olga seznámila v době, kdy jako elévka pracovala v Českém rozhlasu. Se známým režisérem měla jít totiž dělat rozhovor, v té době si ale zrovna nepadli do oka. Láska přišla až později a se slavným režisérem nakonec prožila dlouhých 22 let. V jednu chvíli se na čas rozešli, protože producentka zatoužila po rodině.

„Jirka děti nikdy mít nechtěl. Myslela jsem si, že se to zlomí, ale nezlomilo. Takže jsme byli domluvení, že se naše cesty rozdělí,“ svěřila se v pořadu Povídej Olga Menzelová.

V roce 2008 pak poprvé otěhotněla s kolegou Jiřího Menzela, režisérem Jaroslavem Brabcem. Rok a půl s ním vychovávala dceru Aničku, ale nakonec se rozešli.

Menzelová nějakou dobu žila sama, nakonec se však dali s Menzelem opět dohromady a společně přivedli na svět dceru Evu Marii. „Jirka si uvědomil, že manželství se rozpadne a vzájemně o sebe přijdeme. Bylo to takové překotné. Ale vůbec ničeho nelituji,“ říká vdova po oscarovém režisérovi.

„Stejně je nakonec bizarní, že to byly právě ty děti, které ho držely nad vodou a dávaly mu energii. Když byl nemocný, naskákaly mu do postele a on byl rád, že je má,“ vzpomíná.

„Pamatuji si, když jsme se společně procházeli na Letné a holky kolem nás pobíhaly, Jirka mi říkával: ‚Miláčku, kdybych nebyl blbej, mohli jsme teď mít už holky v pubertě. Bylo mu líto, že se nedožije jejich dospívání. Chtěl jim toho předat co nejvíce. Říkala jsem mu, že to nevadí. Zase bychom toho tolik nezažili. Hodně jsme s Jirkou cestovali,“ popisuje.

Ačkoliv byl Menzel o čtyřicet let starší, problémy ve vztahu kvůli tomu prý neměli. „S Jirkou jsme si byli oporou až do poslední chvíle. A to je v partnerství z mého pohledu zásadní. Mohla jsem se o něj opřít v jakékoliv situaci. Věděla jsem, že mě podrží a neshodí, ať už v soukromí nebo na veřejnosti,“ řekla Menzelová.

„Byl sice starší, ale na začátku našeho vztahu jsem to vůbec nepocítila. Byl to takový hravý kluk. Ostatně je to patrné i z jeho tvorby – jeho filmy a divadelní hry jsou veselé a hravé. My jsme si neuvěřitelně sedli. Říká se, že protiklady se přitahují a u nás to bylo jednoznačné. Ovlivňovali jsme se vzájemně a vzájemně se měnili. Bylo to výjimečné,“ zavzpomínala.

Kromě dvou dcer vychovává Menzelová také tříletého syna Alberta. Toho se rozhodla přivést na svět na Mallorce při domácím porodu. Byl to prý jeden z jejích nejkrásnějších životních zážitků.

„Kamarádky se mě často ptaly: ,A co jsi pak šla dělat?’ A já říkávala: ,Nic.’ Šla jsem spát. S Albertem jsme si zdřímli a pak jsme si dali snídani a za další dva dny jsem byla s holkami na pouti. Dalších deset jsem plavala v moři a pak jela domů,“ popsala Menzelová, která má syna Alberta s egyptologem Miroslavem Bártou.

„Myslím si, že zvlášť u mužů je velké umění, když umí skloubit špičkovou kariéru umělce s rolí otce a manžela. Vezměte si Karla Čapka. Byl to skvělý spisovatel, ale neměl rodinu ani děti. Jirka to měl takhle dané. Věnoval se tomu, co ho bavilo. To si myslím, že naplnil beze zbytku. Alberta vnímám jako takové pokračování. Jeden muž mi ze života odešel, druhý přišel,“ říká.

Smrt manžela ji hodně trápila. Zpětně přiznává, že možná měla vyhledat odbornou pomoc. „Když o tom někdo promluvil, brečela jsem. Nedalo se s tím fungovat. Lidé byli v rozpacích a já uřvaná. Co jsem udělala, je, že jsem si nechala napsat antidepresiva. Musela jsem fungovat i s dětmi. Není dobré, aby viděli neustále uřvanou mámu,“ dodává Menzelová.