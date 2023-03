Česko slaví 24 let v NATO. Nejsilnější aliance poskytuje bezprecedentní bezpečí

Je tomu přesně 24 let, co Česká republika 12. března 1999 vstoupila společně s Maďarskem a Polskem do Severoatlantické aliance.

„NATO je už 24 let zárukou bezpečnosti České republiky – a za naší vlády jsme se stali spolehlivým partnerem našich spojenců. Agresivní a rozpínavá politika ruského teroristického režimu je hrozbou pro celý svobodný svět. A my musíme být schopni této hrozbě čelit,“ uvedla na Twitteru předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Podle místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) šlo před lety o naprosto správné rozhodnutí. „Pokud tu máme stále nějaké pochybovače, mohou se podívat na Finsko a Švédsko, které svůj postoj v posledním roce přehodnotily a kterým přeji brzké přijetí,“ vzkázal.

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) označil vstup do Aliance za historický okamžik nejen pro naši zemi, ale i pro celou Evropu. „Společně s Polskem a Maďarskem jsme vstoupili do nejsilnějšího obranného systému na světě,“ konstatoval.

Místopředseda Senátu Tomáš Czernin podotkl, že o důležitosti našeho členství v Alianci není sebemenších pochyb.

Tomáš Czernin @TomasCzernin Členem NATO se stala přesně před 24 lety.



O důležitosti našeho členství v Alianci není sebemenších pochyb.



#wearenato

Vstup do NATO si připomínají také v Polsku a Maďarsku. Výročí komentuje také americké velvyslanectví v Praze. „Společně jsme nejsilnější a nejúspěšnější vojenskou aliancí v historii. Společně zajišťujeme mír a bezpečnost pro naše občany. Společně jsme NATO,“ uvedla ambasáda na Twitteru.

Diskuze o možném vstupu Československa a poté České republiky do NATO začala prakticky hned po listopadu 1989. Už na jaře 1994 se Česká republika připojila k aliančnímu programu Partnerství pro mír, který je považován za předstupeň členství.

O dva roky později pak čeští zástupci předali Alianci dokumenty nutné k zahájení rozhovorů o plnohodnotném členství. Pozvánku ke vstupu do NATO dostala Česká republika na summitu Aliance v Madridu v červenci 1997.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje Jednota nás dělá silnějšími. Již 24 let jsme součástí největší obranné aliance na světě. Společně udržujeme bezpečnost, mír a stabilitu u nás i ve světě. Jsme NATO. #WeAreNATO

Přístupové protokoly stvrdil podpisem tehdejší prezident Václav Havel přesně 26. února 1999. Ve stejnou chvíli obdobné dokumenty podepsal ve Varšavě i polský prezident Aleksander Kwasniewski.

Václav Havel po podpisu uvedl, že protokol má historický význam. Členství je podle něj nadějí i závazkem. „Dává nám naději, že naše země už nikdy nepodlehne ani nebude obětována jakémukoli agresorovi, a zároveň vyjadřuje jasné odhodlání spoluodpovídat za svobodu národů, lidská práva, demokratické hodnoty a mír na našem kontinentě,“ prohlásil tehdy Havel.

Země pak vstoupila do Aliance 12. března 1999. Ministři zahraničí tehdy předali ve městě Independence v americkém státě Missouri své americké kolegyni Madeleine Albrightové ratifikační listiny. Česko zastupoval Jan Kavan, ministr zahraničí v tehdejší vládě Miloše Zemana.

„Dnes ve skutečnosti poznáváme, co v duchu vždy platilo. Dnes svými činy potvrzujeme, že země krále Štěpána a kardinála Mindszentyho, Karla IV. a Václava Havla, Koperníka a papeže Jana Pavla II. plně a neodvolatelně sídlí v atlantickém společenství za svobodu. A k tomu říkám, abych citovala starý středoevropský výraz, aleluja,“ prohlásila tehdy Madeleine Albrightová.

Historické rozšiřování Aliance o první postkomunistické země bylo velkým tématem pro americká média. Prestižní Wall Street Journal pečlivě informoval o celém přístupovém procesu.

Například 16. dubna 1998 podrobně referoval o tom, jak čeští zákonodárci pohodlnou většinou ratifikovali vstup země do NATO a poté hlasování oslavili potleskem vestoje, zatímco se nemocný prezident Václav Havel zotavoval po operaci v nemocnici v Rakousku a výsledek hlasování ve sněmovně (154:38) označil za historický den pro Čechy.

„Díky tomuto rozhodnutí a díky našemu budoucímu členství v Alianci budeme mít – poprvé v historii – pevnou bezpečnostní kotvu a ještě silnější místo v demokratickém světě,“ citoval tehdejší Havlovo prohlášení deník.

Upozornil také, že proti vstupu do NATO se při hlasování v dolní komoře vyslovili pouze poslanci komunistů a nacionalistické Republikánské strany a že opoziční sociální demokraté (ČSSD) upustili od svých původních požadavků, aby o vstupu do Aliance bylo vypsáno referendum.

„Aliance by se měly spojovat, když nic nehrozí. Pod hrozbou už je pozdě,“ oslovil podle deníku tehdejší předseda komory a šéf sociálních demokratů Miloš Zeman ty, kteří argumentovali, že ke vstupu do NATO není důvod.