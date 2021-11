Článek 4 kvůli migrantům? Hybridní kampaň Běloruska to splňuje, říká Landovský

Polsko zvažuje, že spojence z NATO požádá o aktivaci čtvrtého článku Washingtonské smlouvy kvůli vážné migrační krizi na hranicích s Běloruskem. Co by to znamenalo? Využití části klíčové základní spojenecké smlouvy by situaci dodalo na závažnosti. Od vzniku NATO byl totiž článek aktivován pouze šestkrát.