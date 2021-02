ViacomCBS spouští streamingovou platformu Paramount+

Další lokace budou postupně následovat.

„Spuštění Paramount+ rozšiřuje naše strategické portfolio o širokou placenou službu, která divákům nabídne vše, co milují, na jednom místě,“ popsal President and Chief Executive Officer Viacom CBS Bob Bakish.

Paramount+ nabídne obsah napříč žánry pro diváky všech věkových kategorií.

Soustředit se bude na původní tvorbu Paramount+, filmy, obsah od SHOWTIME a dětské pořady od Nickelodeon a Nick Jr., ale katalog nabídne obsah od všech značek skupiny ViacomCBS (BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures nebo Smithsonian Channel), včetně lokální tvorby napříč žánry, jako jsou reality show, komedie, dokumenty a filmy. Obsah bude doplněn i o pořady od třetích stran.

„V dnešním světě zábavního průmyslu je ViacomCBS jedinou mediální společností, která se plně realizuje na všech polích streamingových služeb – volně dostupných, prémiových i placených,“ doplnil Bakish.

Skladba pořadů bude vždy tvořena na míru danému trhu s důrazem na to, aby si na platformě každý člen rodiny našel to svoje.

„Paramount+ je atraktivní a diferencovaná streamingová nabídka pro všechny diváky, která je postavena na ikonickém portfoliu diváky milovaných značek a ikonických franšíz, jako jsou SpongeBob a Star Trek. V kombinaci s Pluto TV a SHOWTIME® služba posílí náš streamingový ekosystém a poskytne nám zásadní konkurenční výhodu k dosažení našeho cíle – zásahu uživatelů napříč všemi platformami, ve všech cenových relacích, s kreativitou, obsahem a zkušenostmi, které jsou bezkonkurenční,“ doplnil President and Chief Executive Officer ViacomCBS Streaming Tom Ryan.

Na vybraných trzích uvede Paramount+ exkluzivní původní tvorbu – The Man Who Fell to Earth, Mayor of Kingstown, Guilty Party, Halo nebo The Offer – a nabídne rozsáhlou knihovnu pořadů ViacomCBS IP i úspěšné franšízy napříč žánry. Většina mezinárodních předplatitelů bude mít k dispozici i seriály od SHOWTIME®, jako jsou Dexter, Ray Donovan, Aféra, Your Honor, The Comedy Rule nebo Útěk z vězení v Dannemoře.

Paramount+ současně nabídne některé z největších světových franšíz pro děti, jako SpongeBob v kalhotách, Želvy Ninja, Dora průzkumnice či Tlapková patrola, které doplní velmi očekávané novinky Kamp Koral a Nick Studios‘ Astronauts.

Cena měsíčního předplatného se bude na jednotlivých trzích mírně lišit. Služba bude dostupná online na ParamountPlus.com, na mobilních zařízeních a připojených televizních zařízeních pak v aplikaci Paramount+ (pro iOS, Android, Apple TV, Google TV a Amazon Fire TV).