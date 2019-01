Metro dává v nové rubrice prostor čtenářům. Lidé si mohou nechávat vzkazy

Po vzoru nizozemské redakce Metra vznikl i prostor, kde mohou čtenáři nechat vzkaz dalším lidem, kteří si výtisk vezmou do ruky.

Další možností je rámeček se vzkazem či malůvkou rovnou sdílet na sociálních sítích.

„Chceme využít módní vlny, která nyní postihla Instagram, a prostřednictvím této sociální sítě více zapojit naši čtenářskou obec do tvorby obsahu novin. Lidé rádi fotí a sdílí svoje postřehy a příběhy. Máme dobré zkušenosti s letitou rubrikou Metrohlídač, kam nám lidé posílají postřehy zejména z Prahy a v případě otištění fotky jsou honorováni. Na téma tohoto fenoménu dokonce vznikla už i bakalářská diplomová práce,“ vysvětlil šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček.

Redakce chce, aby čtenáři chápali i tištěný deník Metro jako živý organismus, který mohou svým přičiněním ovlivnit a který podrobně může popsat to, co je zajímá. A zároveň se při jeho čtení bavili a hráli si.

Na instagramovém profilu @mojemetro zase redakce zveřejňuje střípky ze své každodenní práce, nechává nahlédnout do zákulisí reportáží, rozhovorů a dalších zajímavých akcí. Čtenáři se mohou dozvědět i to, co je čeká v nejbližších dnech, nebo se zapojit do různých fotohádanek a dalších tematických výzev a soutěží.

„Nelze v dnešní době ignorovat fenomén Instagramu. Každý jeho uživatel je v podstatě redaktorem, fotografem a sám sobě vydavatelem. V zahraničí se sociální sítě s novinami propojily už před lety, u nás nastává ta chvíle nyní,“ doplnil Holeček.

Redakce bude podle něho několik týdnů sledovat interaktivitu čtenářů a po vyhodnocení zavede případně další kreativní možnosti, jak dát lidem prostor v „jejich“ deníku Metro.

Deník Metro patří do mediální skupiny MAFRA.