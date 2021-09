ČTK byla u počátků rozhlasového zpravodajství v Československu

Zprávy Československá tisková kancelář (ČTK) dodávala tehdejšímu Radiojournalu už v roce 1924, kdy rozhlasové vysílání dostalo pevnější řád.

Proti předchozí praxi, kdy se vybrané zprávy telefonovaly z agentury do rozhlasu, kde je stenografovali a následně přepisovali pro hlasatele, bylo vysílání ze sídla agentury velký skok kupředu. Až do poloviny 30. let směl rozhlas šířit jen zprávy Československé tiskové kanceláře, která za své služby dostávala tři procenta z vybraných koncesionářských poplatků.

Kromě běžného politického zpravodajství dodávala ČTK také informace z obchodování na burze, časté chyby při jejich přepisu byly jedním z důvodů zřízení hlasatelny přímo v agentuře, a sportovních utkání, už tehdy ale nechybělo ani sněhové zpravodajství.

Rozhlasová redakce v ČTK ovšem za první republiky zprávy neupravovala a neměla ani vyškolené hlasatele, což vyústilo v mediální i politické útoky na agenturu. Jak píše Jan Stejskal v knize Zprávy z českého století, která se zabývá dějinami agenturního zpravodajství u nás, v roce 1932 převzal rozhlas nejprve tvorbu přehledů tisku a připravoval i vlastní zpravodajské vstupy, o čtyři roky později pak vzniklo rozhlasové oddělení reportáží a aktualit.

Rozhlasová redakce existovala v ČTK ještě za protektorátu, už od roku 1944 ale hlásili zprávy vlastní hlasatelé rozhlasu, kam zpracované zpravodajství z agentury proudilo potrubní poštou.

Rozhlasové vysílání zastavil zákon

K vlastnímu rozhlasovému vysílání se tehdejší Československá tisková kancelář vrátila po listopadu 1989. V srpnu 1991 zahájila agentura ve spolupráci s francouzským státním vysílatelem Radio France Internationale (RFI) vysílání zpravodajské stanice Radio Plus, v éteru ale vydržel kombinovaný česko-francouzský program jen rok a 127 dní. Zákon o České tiskové kanceláři, přijatý v říjnu 1992 a platný od ledna 1993, totiž ČTK zakázal provozování rozhlasového i televizního vysílání, a tak byla činnost rádia zastavena.

Zvukové zpravodajství se v agenturním servisu znovu objevilo v roce 2001, kdy mohli klienti agentury začít využívat digitální nahrávky od zpravodajů ČTK, o pět let později začal fungovat také videoservis. V Infobance ČTK je nyní k dispozici téměř 209 tisíc audiozáznamů.

ČTK nabízí od prosince 2010 i služby pro chytré telefony nebo tablety. Od dubna 2020 doplnily produkci agentury zvukové podcasty, které vycházejí každý pátek jako přehled zajímavostí z domova a ze zahraničí. Tento formát, který se jmenuje Četkast, také příležitostně nabízí rozhovory se zajímavými osobnost a během festivalu Letní filmová škola, jehož je ČTK hlavním mediálním partnerem, se na jeho tvorbě podílejí i studenti žurnalistiky.